Sicilia, dal ferramenta spunta un messaggio comico sugli orari di chiusura: "Con l'arrivo della bella stagione..."

Sicilia, in un negozio di ferramenta appare un cartello a dir poco comico circa gli orari di chiusura: ecco quello che succede con l'arrivo della bella stagione...

La Sicilia è famosa per le sue bellissime spiagge e acque cristalline, e offre molte destinazioni ideali per fare il bagno in qualsiasi suo punto. Ad esempio c'è San Vito Lo Capo, località sulla costa nord-occidentale che è nota per la sabbia bianca e per le acque turchesi. È uno dei luoghi più popolari per rilassarsi e offre una vista panoramica sulla Riserva Naturale dello Zingaro. E come non citare Taormina - Isola Bella, una piccola isola appunto collegata alla terraferma da un sottile lembo di sabbia. Qui c'è un mare limpido e un'atmosfera incantevole.

Spiaggia di Fontane Bianche a Siracusa è altrettanto rinomata, così come Favignana con Cala Rossa e Cefalù che offre una spiaggia lunga e ampia con acque calme e poco profonde, ideali per nuotare e rilassarsi. Spostandosi alle isole minori, c'è la Spiaggia di Pollara a Salina (Eolie), che è una baia circondata da alte falesie. Le acque calde e tranquille la rendono ideale per gli sport come lo snorkeling. Infine, San Pantaleo a Lampedusa regala ai suoi villeggianti spiagge di sabbia bianca e mare cristallino.

Ovviamente questi sono solo alcuni dei tanti luoghi incantevoli in Sicilia dove si può fare il bagno e godere della bellezza della natura. La ragione è un vero paradiso per gli amanti di questo tipo di vacanza, con un'ampia varietà di destinazioni che soddisfano tutti i gusti e le preferenze. Ma chi ci vive, invece, su questa grande isola?

Sicilia, dal ferramenta il cartello è chiarissimo: "Avvertissimo la nostra clientela..."

Ciò che c'è di bello in Sicilia è anche la rilassatezza delle persone che la abitano. In particolare, quella del negozio di ferramenta che ha esibito un cartello particolarmente comico al suo interno. L'autore della segnalazione è l'esperto di marketing Massimiliano Dona. Quest'ultimo, entrato proprio nel luogo in questione, ha voluto evidenziare cosa ci fosse scritto su di un cartoncino giallo, in bella vista.

"Avvertissimo la nostra clientela che il sabato, con l'arrivo della bella stagione alle 13, tajassimo la corda. In caso di bellissime giornate anche alle 12:59", questo recita il cartello. Esso fa ridere per svariate ragioni. In primis c'è un uso simpatico del dialetto siciliano che prevede (un po' come il napoletano) l'utilizzo del passato remoto anche laddove non serva propriamente. In secondo luogo, il 'tagliassimo la corda' fa pensare quasi a una fuga (cosa che in effetti è, ma dirlo così è esilarante). Infine, la ciliegina sulla torta: la precisazione finale sul minuto in meno in cui potrebbero restare aperti è da vero Oscar della risata.

LEGGI ANCHE: Un cane è tristissimo, ma quando la padrona se ne accorge finge il buonumore: che attore provetto!