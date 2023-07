Un cane è tristissimo, ma quando la padrona se ne accorge finge il buonumore: che attore provetto!

Un cane non sembra particolarmente felice, ma forse non vuole darlo a vedere alla figlia dei suoi padroni e fa delle facce buffissime: il video esilarante

I cani, come gli esseri umani, possono provare emozioni e stati d'animo diversi, incluso il sentirsi tristi. Ci possono essere molte ragioni per cui un cane sembra triste, in primis la solitudine o la noia. I nostri amici a quattro zampe sono animali sociali e hanno bisogno di interazione e attenzione dai loro proprietari. Anche un cambiamento significativo nell'ambiente, come un trasloco o la perdita di un membro della famiglia (umana o animale), può causare stress e angoscia nel quadrupede. Sfortunatamente, un cucciolo giù di corda potrebbe anche essere segno di problemi di salute fisica o mentale. Se si nota un cambiamento nel comportamento della creatura, è sempre bene consultare un veterinario.

Purtroppo, i cani possono ricordare anche le esperienze negative, come il trauma o il maltrattamento, e questo può influenzare il loro stato emotivo. Lo stesso dicasi per l'anzianità: gli animali vecchi possono diventare più silenziosi e meno attivi, mostrando segni di tristezza o malinconia. Infine, ma non ultima opzione da considerare, bisogna pensare al fatto che il cane è sensibile ai cambiamenti nell'umore del suo proprietario, percependo tutto, gioie e dolori, felicità e tensione nell'ambiente familiare.

Se si nota che il proprio cane sembra triste o depresso per un periodo prolungato, è importante prendere in considerazione le cause possibili e cercare di alleviare il suo disagio. Passare del tempo di qualità con lui, fornire un ambiente stimolante e amorevole, e assicurarsi che sia sano e ben curato sono modi per aiutarlo a sentirsi meglio. Inoltre, si può sempre consultare un comportamentista animale per ottenere ulteriori consigli e supporto nel gestire le emozioni dell'amico a quattro zampe.

Cane triste cambia bruscamente umore quando la padrona lo guarda: il video tutto da ridere

La pagina TikTok @pubity pubblica spesso video di animali più o meno rari intenti a fare qualcosa di particolare. Il protagonista di oggi è proprio un cane apparentemente molto triste. Infatti, il cucciolo - in una casa assieme ad un altro amico a quattro zampe, ha dovuto affrontare una delle peggiori disavventura per un quadrupede tanto fedele: l'allontanamento dei suoi padroni (probabilmente fuori per le vacanze). Per fortuna, però, c'è la figlia a fare le veci dei genitori...

La ragazza che realizza il video inquadra prima un cane e poi l'altro. Il secondo, nel momento in cui percepisce che l'attenzione della figlia dei suoi proprietari è su di lui, cambia radicalmente espressione. Se all'inizio sembra il quadro della tristezza, in un secondo momento pare quasi ridere forzatamente. Insomma, potremmo definirlo un attore (quasi) provetto. Infatti, è un po' evidente il fatto che il suo modo di muovere la bocca non sia del tutto spontaneo.

LEGGI ANCHE: Strada chiusa al traffico, all'ingresso compare il cartello più lungimirante di sempre: "Divieto di transito per..."