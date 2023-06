Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con un nuovo progetto: fan curiosissimi di vedere Luca Zingaretti così

Il Commissario Montalbano fa ritorno su Rai 1: ecco in che veste vedremo Luca Zingaretti! I fan non possono essere più contenti di così

Il Commissario Montalbano è una delle fiction Rai più viste in assoluto. Al centro vi è la figura di Salvo Montalbano, un commissario che grazie al proprio formidabile intuito riesce sempre a risolvere le indagini che si trova ad affrontare. Ad aiutarlo nell’impresa ci sono delle persone che costituiscono la sua squadra e che gli sono fedeli. Dal punto di vista sentimentale invece, il protagonista, nato dalla penna dello scrittore Andrea Camilleri, è abbastanza complicato. La sua relazione con Livia, una ragazza che vive a Genova (mentre lui è a Vigata, in Sicilia), non sempre funziona bene. Ma saranno proprio queste le vicende che vedremo prossimamente in una chiave nuova e diversa sul piccolo schermo?

Importante sottolineare come il protagonista di Montalbano sia Luca Zingaretti, attore molto noto per aver preso parte a diversi prodotti televisivi - anche se il suo commissario di Vigata resta il più fortunato - e per essere il marito dell’abile Luisa Ranieri, l’attrice che quest’anno è stata personaggio principale della serie più vista di tutte: Le indagini di Lolita Lobosco. I due da anni sono felici insieme e spesso postano sui loro profili social delle storie in cui sono affiatatissimi e innamorati come il primo (e speciale) giorno. E a proposito di giorno speciale... Segnatevi sul calendario il 16 giugno. Pronti a scoprire cosa succede?

Il Commissario Montalbano, il ritorno in tv in una veste nuova di Luca Zingaretti

Purtroppo, dispiace deludere i nostri lettori. Noi ci sarà un ritorno de Il commissario Montalbano, non dal punto di vista che tutti vorrebbero almeno, ovvero con protagonista Zingaretti e con i racconti Andrea Camilleri (che è purtroppo morto ormai da 4 anni a questa parte). Ma allora in che senso 'torna' in tv?

Ebbene, più che Montalbano a tornare sul piccolo schermo sarà Luca Zingaretti. Quest’ultimo, nello specifico, accompagnerà Alberto Angela (il divulgatore scientifico figlio di Piero) e la conduttrice Milly Carlucci, (nota per essere la madrina di Ballando con le Stelle, talent show vip) in una serata da non perdere. In particolar modo, l’evento che sarà messo in onda su Rai 1 il 16 giugno e che è ambientato direttamente nello splendido spazio dell'Arena di Verona, si intitola Arena100.

Importante sottolineare come tra i protagonisti della serata, oltre a quelli già citati, ci sia una donna che da tempo manca sugli schermi in maniera importante: Sofia Loren. Gran parte della serata sarà proprio dedicata a lei, una diva che sembra quasi non risentire dello scorrere del tempo per fascino e talento. E voi? Vi terrete liberi per venerdì della settimana successiva a questa? L'appuntamento è imperdibile!

