Sabrina Salerno, lo scatto al mare è vietato ai deboli di cuore: chi non fa zoom mente

Le ultime foto condivise da Sabrina Salerno sul proprio profilo Instagram, rappresentano bene l'arrivo dell'estate perché infiammano i social e rendono questa domenica meno malinconica

Tutti conoscono Sabrina Salerno. Cantante esplosa intorno agli anni '80, oggi è tra le più seguite e amate della sua generazione, in seguito a una carriera a dir poco brillante. Viene particolarmente ricordata per il suo brano internazionale Boys (Summertime Love), canzone che ha raggiunto la hit parade in diverse nazioni del nostro pianeta. In verità, però, il suo sogno di far parte del mondo dello spettacolo è iniziato come modella. Proprio per questo ha partecipato a diversi concorsi di bellezza riuscendo a farsi apprezzare per la sua bellezza mozzafiato. Solo in un secondo momento si è occupata di musica e ha fatto uscire il suo album d'esordio (Sabrina) nel 1987.

Più che definirla cantante o attrice, sarebbe meglio usare per Sabrina Salerno l'appellativo di showgirl. Durante la propria carriera, infatti, ha lavorato pure come attrice in pellicole e serie televisive di successo. Ad oggi è ancora attiva nel mondo dello spettacolo, per lo più con concerti e spettacoli di musica. Per comprendere il suo essere iconica, vi basti sapere che il conduttore Carlo Conti l'ha fortemente voluta all'interno del suo programma di Rai 1: I Migliori Anni. Ma passiamo alla sua bellezza che sembra proprio non risentire affatto dello scorrere del tempo...

Sabrina Salerno, la foto in costume fa impallidire le 20enni: che fisico pazzesco!

Avendo una carriera tanto importante, Sabrina Salerno ha un largo seguito su Instagram e non esita a postare spesso delle foto, aggiornando il proprio account per la gioia dei fan. Questi ultimi non sono solo italiani, ma anche stranieri, dal momento che ha avuto un successo in ogni luogo, compresa la Spagna. Eppure, a suo avviso, nessuna nazione è bella come la nostra. Lo fa sapere con un post nel quale si mostra nel mare di Sardegna. Così, malgrado con queste piogge sembra che l'estate stia tardando ad arrivare, lei ci regala l'illusione della calda stagione con un bikini pazzesco.

Definire le sue forme esplosive è riduttivo. Arrivare a 55 anni così è un'impresa che fa gola davvero a chiunque. L'età, nel suo caso, è un dato puramente anagrafico, dato che sembrerebbe più una 30enne nel pieno della giovinezza. Al di là del fisico pazzesco, ciò che stupisce di Sabrina Salerno è il suo innato carisma che - come il resto - non vuole cedere allo scorrere del tempo. D'accordo con noi sono i numerosissimi seguaci della showgirl che le hanno lasciato like e commenti di apprezzamento a pioggia. In particolare, secondo loro, è impossibile non zoommare di fronte a tanta bellezza. E voi? Siete d'accordo?

