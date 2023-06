Isola dei Famosi, la rivelazione spiazzante su Nathalie Caldonazzo: bisogna temerla

Isola dei Famosi, la spiazzante di colorazione su l’ex di Massimo Ranieri, Nathalie Caldonazzo: la donna sembra essere particolarmente…

Nathalie Caldonazzo non ho di certo bisogno di associare per forza il suo nome a quello di Massimo Ranieri. Moltissime sono le persone che lo ricordano solo ed unicamente in qualità di sua ex, ma in realtà la showgirl si è fatta strada nel mondo dello spettacolo prima ancora di conoscere il napoletano. Da un paio di anni a questa parte, bazzica in diversi reality. Dopo tanto tempo l’abbiamo vista per la prima volta in compagnia del suo ormai ex compagno a Temptation Island VIP dove decide di mettere un punto alla sua recentissima relazione. Successivamente entra nella casa più spiata d’Italia, programma condotto da Alfonso Signorini e, anche in quell’occasione, la Caldonazzo non passa di certo inosservata: la donna pepe Rina, quando vede qualcosa che proprio non le piace, non riesce a stare zitta e deve dire la sua anche se, spesso, i suoi modi sono sempre troppo forti tanto che, il pubblico non la premiata nella scorsa partecipazione.

Attualmente si trova invece in Honduras. Durante una delle prime settimane, è stata spedita sull’isola di Sant’Elena dove vengono condotti tutti i naufraghi che il pubblico non premia al televoto. Questi però hanno una seconda possibilità tanto che, nonostante tutto, Nathalie riesce ad entrare in gioco. I primi scontri sono stati con Alessandro Cecchi Paone il suo fidanzato. Il conduttore affermava che la Caldonazzo stava facendo di tutto per allontanare da lui Simone, persino prima ancora di mettere i piedi in Honduras, nel tragitto in aereo già stava confabulando come metterli l’uno contro l’altro. L’ultimo scontro invece della Caldonazzo è stato con Lo Cicero anche se sembra che questa volta il pubblico sia principalmente dalla sua parte.

Nathalie Caldonazzo, la segnalazione di Lo Cicero: ecco cosa ha dichiarato il naufrago

Nathalie Caldonazzo e Andrea Lo Cicero sono arrivati nelle ultime puntate allo scontro diretto. Come se non bastasse, Andrea in confidenza con Corinne Clery, ha raccontato che prima di sbarcare in Honduras, aveva ricevuto diverse telefonate da persone che conoscono bene l’ex di Troisi. Natalie era stata descritta come una persona pericolosissima, e Lo Cicero dichiara persino che potrebbe dire una sola parola che potrebbe metterla in seria difficoltà e distruggerla.

Anche Corinne, la sua interlocutrice, conferma di aver ricevuto delle telefonate simili e che, in questi anni di carriera, aveva avuto modo di conoscerla, ma non erano mai diventate amiche.anche a detta della francesi chi la conosce più nel privato, conferma che è una persona dalla quale mantenersi lontano.

