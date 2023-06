Chiara Nasti e la folle idea per ricordare suo figlio Thiago: altro che tatuaggio!

Chiara Nasti ha decisamente spiazzato tutte le neo mamme due. Nessuno lo aveva mai fatto prima d’ora. Il preziosissimo ricordo di Thiago

Chiara Nasti si sta preparando per convolare a nozze con il suo compagno e pace di suo figlio, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Dopo appena 10 mesi della loro conoscenza, i due hanno deciso di mettere su famiglia, una scelta che moltissimi si sono sentiti in dovere di giudicare. Non appena annunciata la gravidanza, moltissimi account che seguono Chiara, ma non provano stima ed affetto per lei, hanno affermato che questa è stata una scelta presa in maniera decisamente troppo affrettata visto che, due stavano da pochissimo tempo insieme e dovevano ancora conoscersi bene. Chiara risponde di tutta risposta che ci sono coppie che stanno insieme da 10 anni che a stento decidono di andare a convivere. Sono quelle le vere coppie, a suo dire problematiche in quanto non hanno voglia di formare un futuro insieme.

La gravidanza è stata bellissima, confessa la napoletana, ma decisamente molto tormentata. Ogni volta che Chiara postato una storia o una fotografia, tantissime persone giudicavano il suo corpo o le sue decisioni su cosa mangiava, beveva, su come si vestiva e persino sui vestitini che sceglieva per la prole.

Chiara Nasti sceglie per suo figlio un ricordo costosissimo e decisamente particolare: altro che tatuaggio

Tantissimi sono i genitori che quando conoscono il loro bambino, vogliono assolutamente tatuarsi il nome di quest’ultimo. Un ricordo decisamente indelebile, ma Chiara Nasti ti ho sempre puntato sull’eccentricità ha deciso di usare ancora di più. Nelle sue storie di Instagram dichiara spesso di sentire la mancanza del suo pancione tanto che, prima di partorire, ho deciso di fare il classico calco: un dolce momento da condividere con il proprio compagno che anche Chiara si è concessa con il suo futuro marito. Come se non bastasse, l’influencer non sia di certo accontentata del calco: ecco che cosa ci ha fatto.

Se moltissime persone lo mettono in esposizione, principalmente nella stanza dei neonati, Chiara deciso di farlo tempestare di Swarovski e farlo diventare un vero e proprio pezzo da esposizione: il prezioso corpo in dolce attesa del suo primogenito, è custodito adesso in una teca: una scelta decisamente particolare quella di Chiara e Mattia, ma sicuramente la domanda che ci poniamo è la seguente: visto che hanno già confessato di voler allargare la famiglia, che cosa si inventeranno per il secondogenito o quando arriverà la principessa di casa?

