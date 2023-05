Chiara Nasti, una ne pensa e cento ne fa! Ecco il bizzarro dettaglio del suo matrimonio

Chiara Nasti a breve convolerà nozze con il padre di suo figlio il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni

Dopo essere stata per molto tempo impegnata con il suo storico fidanzato, per il quale ha persino abbandonato l’isola dei famosi, Chiara Nasti avuto diverse relazioni con alcuni calciatori. Sembrava aver trovato l’amore con Zaniolo, ma qualcosa sembra essere andato storto e due non si sono lasciati per nulla in ottimi rapporti. Quando Chiara ufficializzo la sua relazione con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, l’ex continua a mandarle tantissimi frecciatine. La peggiore di tutte è stata sicuramente quella della scorsa estate. Dopo che Chiara e Mattia annunciano di essere in attesa del loro primo figlio, il suo ex incitò un coro che dichiarava che il figlio in attesa era il suo.

Chiara ovviamente non ci stai risponde per le rime apostrofandolo con il nome di gamberetto, lasciando intendere forse che, dopo la loro separazione, il calciatore aveva fatto dei passi indietro per cercare di riconquistarla senza successo. I più maliziosi invece, hanno pensato ad altro. Ad oggi Chiara si gode la sua famiglia e nel mentre prepara anche il matrimonio che avverrà tra pochissimi giorni.

Chiara Nasti svela un dettaglio del suo matrimonio: non lo diresti mai

Chiara Nasti ha ricevuto la proposta di matrimonio durante la scorsa estate quando era in attesa di Thiago. Quest’estate invece coronerà il suo amore con il calciatore Mattia Zaccagni convolando a nozze. Manca veramente pochissimo ci sono alcuni piccoli spoiler sul suo profilo ufficiale di Instagram. Non ho di certo svelato il vestito, ma sappiamo già l’aspetto delle partecipazioni e che, per i suoi testimoni, scelto la sorella Angela i suoi due migliori amici per non escludere nessuno. Presenza ovviamente anche il figlio della coppia che immaginiamo in un elegantissimo smoking, ma non dobbiamo dimenticare che la coppia, prima di mettere al mondo il proprio bambino, aveva già adottato un cucciolo.

Esattamente come fece anche Paola Turani, che rese partecipi i suoi due cagnolone, Nadine e Gnomo durante la cerimonia, anche Chiara ha preparato un completino per il suo Twenty.

Tanto di smoking anche per il cane della coppia, un barboncino toy color fulvo affezionatissimo all’influencer tanto che, la stessa Chiara ha dichiarato che non riesce ad andare neanche in bagno senza che ci sia anche lui. Il suo timore infatti che fosse troppo geloso del nuovo arrivato, ma in realtà si sta dimostrando un ottima compagnia.

LEGGI ANCHE >>>Chiara Nasti lancia un appello ai fan: "Ritornerò mai come prima", è successo dopo la gravidanza