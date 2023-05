Chiara Nasti lancia un appello ai fan: "Ritornerò mai come prima", è successo dopo la gravidanza

Chiara Nasti lancia un appello ai fan: “Tornerò mai come prima”, il dettaglio del suo fisico che stavano le piace

Chiara Nasti ha messo al mondo il suo primo bambino, di sentire la mancanza del suo pancione nonostante ami tantissimo il nuovo membro della sua famiglia. Dopo appena 10 mesi di conoscenza del suo fidanzato, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, hanno deciso di metter su famiglia: prima adottando un cucciolo di barboncino Toy color fulvo, per poi decidere di passare allo step successivo, un bambino. Una scelta che per moltissime persone è stata decisamente fuori luogo, ma la Nasti non si fa di certo passare la mosca sotto il naso e accusa tutte quelle coppie che stanno insieme da oltre 10 anni che non si sentono pronti a fare questo passo. A quanto pare, se l’amore c’è, non c’è il tempo giusto per decidere di allargare la famiglia mia.

Quando era ancora in attesa, quest’estate Mattia ha deciso di regalargli un anello di fidanzamento e due, fra poco più di un mese convoleranno a nozze. Chiara aveva sempre dichiarato che avrebbe voluto aspettare prima la nascita di suo figlio per farsi che fosse partecipa in questo giorno così speciale per la coppia. Nel frattempo il suo pancione aumentava sempre di più e scoppio, ovviamente un’altra polemica.

Chiara Nasti chiede aiuto ai suoi fan: dopo la gravidanza il suo fisico non è mai più ritornato come prima

Chiara Nasti inizialmente non ho messo su neanche un grammo, ma come hai capito tantissime donne in attesa, improvvisamente il suo pancione escluso. Alcuni lo accusavano di pensare molto di più al suo fisico rispetto alla salute del bambino, ma Chiara se ne è uscita una frase che è rimasto nella storia ‘non mi svaccherò’. I chili però sono arrivati così come il termine della gravidanza e non appena ha messo al mondo il suo bambino e subito ritornata ad allenarsi.

Ormai sono passati circa sei mesi da quando è nato Thiago e Chiara subito è tornato in forma grazie al suo personal trainer. Sarà perfetta per il giorno del suo matrimonio anche se, guardandosi allo specchio c’è ancora qualcosa che la disturba.

Con l’aumento della pancia, il suo ombelico è diventato molto più sporgente, ha chiesto alle donne che la seguono sì anche a loro, primo poi, è tornato tutto come prima. Ci sono persone che se mi si stanno ancora cercando di recuperare la loro forma fisica mentre Chiara può preoccuparsi dell’ombelico che, seppure sporgente si trova su un ventre veramente piattissimo.

