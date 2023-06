Il paradiso delle Signore, cambiano gli equilibri nella prossima stagione: ecco lo spoiler

Sono iniziate finalmente le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore: arrivano le prime conferma dal set. Alcuni personaggi potrebbero non esserci più mentre altri sono già stati confermati



La serie che va in onda sul palinsesto nazionale Rai, ha conquistato in questi anni un grandissimo successo, soprattutto durante il periodo della pandemia dove, tantissimi telespettatori, sì sono appassionata alle vicende di tutti i personaggi che fanno parte del mondo della Milano a cavallo tra gli anni 50 e 60. Gli ultimi episodi ci sono conclusi con tantissimi misteri e dubbi che, sicuramente apriranno le danze per la nuova stagione. Il primo tra tutti e ciò che sta succedendo alla contessa: prima mentito al suo caro Marcello sulla sua vera destituzione, ma quando Umberto si mette sulle sue tracce, riesci a rintracciarla e il barista la raggiunge. Quando torna a Milano, non è pronto a confessare a nessuno il suo segreto per proteggere la sua amata. Di che cosa si tratta? A chi sta realmente facendo visite Adelaide?

Altro mistero invece riguarda il destino di Matilde. La donna sembra sempre più vicina Vittorio, che la sta aiutando non solo in alcune questioni legate al suo lavoro, ma anche soprattutto per cercare di capire che cosa è realmente successo del mobilificio Frigerio. Vittorio inizia sospettare che il marito della donna, Tancredi sia il principale indiziato della vicenda, ma non so come rivelare. In tutto ciò, i due sono sempre più vicini e il marito della Frigerio sembra essere andato su tutte le furie dopo aver visto questa affinità tra i due. Ultimo mistero, che però in realtà è stato risolto, Gemma finalmente rivelato che il padre di suo figlio: Marco Sant’Erasmo. Che fine farà Roberto? I due convoleranno nozze? Oppure questa sarà la volta buona che Gemma e Marco inizieranno la loro nuova vita insieme?

Il Paradiso delle Signore: ecco tutte le prime anticipazioni dal set, chi ci sarà?

Ovviamente i telespettatori non fanno altro che sbirciare le storie Instagram di tutti i vari attori se sono stati selezionati in questi anni nel cast e che hanno ormai preso parte a questo grandissimo progetto del palinsesto nazionale. Arrivano quindi le prime segnalazioni dal setto, sappiamo che sarà sicuramente presente Roberto, e ci immaginiamo di conseguenza anche Gemma e Marco: Roberto quindi non lascerà Milano nonostante l’arrivo di Sant’Erasmo e della confessione di Gemma.

Arrivano poi anche le foto della contessa, che sembra quindi ritornare finalmente a Milano: non ci resta che scoprire il suo segreto. Ultimi, ma non per importanza hanno mostrato le loro foto sul set anche Clara, Irene, Vittorio e Marcello punto non ci resta che aspettare ancora un po’ per scoprire chi tra le commesse, i magazzinieri, e tutti i componenti del cast che tanto abbiamo imparato ad amare vedremo nella prossima stagione e soprattutto scoprire i volti nuovi.

LEGGI ANCHE >>>Il Paradiso delle Signore, il primo giorno di set inizia malissimo per Marcello: "Stanotte una brutta disavventura"