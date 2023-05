Daniele Dal Moro, ecco chi è l’unica donna capace di capirlo: spoiler non è Oriana Marzi

Daniele Dal Moro sta affrontando un periodo veramente particolarissimo in cui la sua storia con Oriana Marzoli e continuamente chiacchierata: ecco a chi si rivolge per trovare conforto

Daniele Dal Moro è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti principali dell’ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Inizialmente è sempre stato molto timido e in disparte rispetto a tutte le dinamiche del gruppo. A differenza di tutti gli altri inquilini che pensavano a come ottenere una clip, Daniele è emerso principalmente della sua amicizia prima con Elenoir Ferruzzi, ma soprattutto con Wilma Goich che non ha mai negato di provare persino un sentimento per il giovane veneto.

Daniele nella casa ha poi cacciato tutto il suo carattere, sembra che i lunghi mesi trascorsi tre le quattro mura domestiche, abbiamo fatto perdere le staffe al concorrente che, non riuscendo più a controllarsi, è stato allontanato immediatamente la casa senza neanche arrivare alla puntata serale in cui, anche Edoardo Donnamaria era stato espulso per i suoi modi poco carini nei confronti di Antonella Fiordelisi. Uscito dalla casa Daniele pare abbia visto dei video che mi hanno fatto completamente cambiare idea su Oriana Manzoni: tra i due ci stava del tenero, ma sembravano riuscirsi a sbloccare a causa del suo passato con Antonino Spinalbese. La venezuelana infatti non appena entrato nella casa si era soffermata sull’ex di Belen Rodriguez.

Daniele Dal Moro trova consolazione proprio con lei: ecco l’unica donna capace di capirlo

Se appena usciti dalla casa, Daniele ed Oriana sono sembrati una coppia di innamorati, sembra che da qualche giorno che hai due non scorra buon sangue. Il programma Le Iene ha deciso di mettere alla prova i loro sentimenti, e tutti credevano che questa crisi fosse legata alla registrazione di questo scherzo, ma sembra che ci sia realmente qualcosa che non va: stanno secondo le ultime indiscrezioni che ci sono sul web, l’amicizia di Daniele con Antonella Fiordelisi pare arrabbia fatto un po’ storcere il naso alla Marzoli. Come se non bastasse Dal Moro è stato avvistato qualche giorno fa in compagnia di Antonino Spinalbese, l’uomo che ha sedotto e abbandonato la sua fidanzata cercando in tutti modi di farla passare come una donna dai facili costumi.

Sia Oriana che Daniele non si sono ancora espressi sulla loro relazione erano chiesto riservatezza, ma Dal Moro ha pubblicato questo scatto.

Per chi ha seguito il vecchio percorso del concorrente nella casa più spiata d’Italia, sa quanto sia legato alla cestista e modella Valentina Vignali. Pare che il Veneto abbia avuto bisogno di un consiglio ed un conforto dall’unica amica che riesce realmente a capirlo al 100%. Chissà se Valentina lo avrà spinto nelle braccia di Oriana o gli avrà detto di mettere un punto a questa relazione appena sbocciato.

LEGGI ANCHE >>>Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ai ferri corti: arriva l’indiscrezione sulla rottura