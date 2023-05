Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ai ferri corti: arriva l’indiscrezione sulla rottura

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno messo un punto alla loro relazione? Ecco l’ultima indiscrezione

Quest’anno è stato senza ombra di dubbio l’edizione delle coppie al Grande Fratello Vip. la prima a sbocciare è stata quella dei Donnalisi, ossia Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che nonostante i diversi tira e molla ancora oggi sembrano più felice che mai di viversi il loro amore. Successivamente entrano nella casa nuovi concorrenti e nascono ovviamente nuove simpatie. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia scoprono di avere tantissime affinità e passioni in comune: nascono gli Incorvassi. La coppia invece che avuto più difficoltà a sbocciare è stata quella composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Il veneto è sempre stato diffidente sul trovare l’amore in tv, visto che, la prima volta che ha partecipato al programma, si era fidanzato con la vincitrice Martina Nasoni: col senno di poi dichiarò nella casa che difficilmente può definirla una relazione visto che si sono visti pochissime volte.

Ad aver compromesso il tutto è stato anche il fatto che Oriana inizialmente ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez non appena entrata in casa. Sembra che questo abbia frenato Daniele dal fidarsi della venezuelana, ma una volta uscito dalla casa per colpa di una squalifica, pare abbia visto dei video che lo hanno avvicinato sempre di più alla ragazza tanto che, una volta uscita iniziano a viversi la loro relazione.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: ecco cosa pare abbia scatenato la crisi tra i due ex concorrenti del Gf

Da quando è terminato il programma, i due sono stati veramente inseparabili. Erano per un paio di giorni che non ti ho the stavano più insieme e che Oriana Marzoli era continuamente in viaggio, ma la destinazione non era mai ritornare dal suo fidanzato Daniele Dal Moro. L’ultima volta che è scesa a Napoli per posare per la sua capsule di costumi, è stata accolta dai suoi fan che gli hanno regalato un soggiorno in un albergo lussuosissima Venezia. Daniele risponde sui social che se avesse voluto poteva pagarsi qualsiasi tipo di struttura in ogni momento. Arriva poi lo scatto con i Donnalisi, coppia che sappiamo non essere particolarmente simpatica ad Oriana, in particolar modo Antonella.

Sulla pagina ufficiale de Le Iene, arriva la segnalazione che il programma ha voluto mettere alla prova l’amore tra i due: tutti hanno quindi iniziato a pensare che questo silenzio lontananza fosse dovuto allo scherzo organizzato dalla relazione. Secondo l’esperto del gossip però, Amedeo Venza, la crisi sarebbe stata scatenata proprio dalle amicizie di Dal Moro: avvistato primo con Antonino Spinalbese e successivamente con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, sembra che Oriana non abbia particolarmente apprezzato. Sarà stato davvero questo il motivo scatenare la rottura tra i due? Per ora non si sono ancora esposti, ma le segnalazioni sono veramente tantissime che riconducono, secondo l’esperto, la rottura alla figura dei Donnalosi.

LEGGI ANCHE >>>Altro che Donnalisi! I fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono completamente folli: ecco cosa hanno combinato