Uomini e Donne, coppie over pronti per Temptetion Island: la dichiarazione di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia spiazza tutti con una dichiarazione sul programma più amato dell’estate: Temptation Island, vedremo qualche copia nata nel trono over di Uomini e Donne?

Raffaella Mennoia è sempre stata associata in questi anni ha Maria De Filippi. Inizia infatti a lavorare al suo fianco e, da quel momento, non l’abbandona più. Raffaella pare che gestisca principalmente il programma di Uomini e Donne e quello di Temptation Island. Proprio quest’ultima quest’anno, finalmente ritornerà. Dopo una stagione di pausa Raffaella Mannoia a confessato che hanno ricevuto tantissimi messaggi sul fatto che i telespettatori si sentivano tristi in assenza del iconico programma che va ormai non dal 2014. Temptation Island è diventato talmente tanto i conico che, negli scorsi anni è stata proposta anche una versione Vip, in cui abbiamo visto proprio le persone note mettere alla prova i loro sentimenti: dal iconica Valeria Marini, Nathalie Caldonazzo, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, Andrea Zenga, insomma chi più ne ha più ne metta.

In passato sono stati scelti, sia per la versione VIP che non alcuni personaggi di Uomini e Donne. Non ci riferiamo solamente a coppia come ad esempio Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, Ludovica Valli e Fabio Ferrara o ancora Riccardo Guarnieri e Ida Platano, quest’ultimi provenienti direttamente dal trono over, abbiamo visto partecipare nelle vesti di tentatore tentatrici tantissime ex corteggiatori e corteggiatrici, arrivati ad un passo dalla scelta ed aver ricevuto un bel no.

Temptation Island: Raffaella Mennoia fa una dichiarazione in aspettata

Nelle ultime puntate del programma condotto da Maria De Filippi, abbiamo assistito a diversi scontri nel trono over soprattutto per quanto riguarda le vere motivazioni di Armando incarnato di restare in trasmissione. Aurora lo accusa di essere lì per farsi pubblicità in quanto ambisce a partecipare ad altri programmi televisivi. Lo stesso napoletano aveva sbugiardato la dama Desdemona con alcuni audio nei quali la donna dichiarava di essere interessata proprio a farsi pubblicità.

Sembra quindi che alcuni partecipanti del trono over, non si trovino lì per cercare l’amore. Sul settimanale della trasmissione, Raffaella Mennoia rilascia un’intervista in cui dichiara: “Le coppie over li vedrei bene come i giovani, non saprei dire se sono più innocui o pericolosi.non vorrei generalizzare parlando di fasce d’età”. Sembra quindi che sono state prese in considerazione anche alcune coppie del trono over per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. La prima che ci viene in mente quella formata da Isabella e Fabio che sono spariti da tantissimo tempo sui social dove erano attivissimi. Una cosa è certa, Ida non ha nessuna intenzione di ritornare dopo l’esperienza vissuta con Riccardo con il suo nuovo fidanzato Alessandro. Una cosa è certa, non possiamo escludere che altre coppie nate nel programma quest'anno, appartenenti al trono over, siano stati scelti nel cast del programma che andrà in onda il prossimo 26 giugno.

