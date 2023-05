Rocco Siffredi contro Fedez: "Mi ha chiesto di pagargli hotel e aereo mentre lui vive in ville gratis"

Rocco Siffredi risponde alle dichiarazioni di Fedez riguardo alla sua mancata partecipazione al podcast Muschio Selvaggio. In un'intervista a MowMag, il porno attore conferma la versione del rapper, ma risponde piccato alle accuse di aver richiesto il pagamento dell'aereo per partecipare. Inoltre, Fedez aveva invitato altri personaggi famosi, ma tutti avevano declinato l'invito, tranne una possibile intervista con Elon Musk. Scopri di più leggendo l'articolo.

Di cosa parliamo in questo articolo... Rocco Siffredi replica all'invito di Fedez per il podcast Muschio Selvaggio

Siffredi conferma di aver chiesto di pagare l'aereo ma risponde piccato, accusando Fedez di volere solo 'sghei'

Fedez ha invitato altri personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport italiani a partecipare al suo podcast, ma molti hanno rifiutato

Fedez rivela quali artisti gli piacerebbe intervistare in futuro

Rocco Siffredi ha risposto alle dichiarazioni di Fedez, il quale aveva invitato l'attore porno al podcast Muschio Selvaggio e aveva successivamente affermato che Siffredi aveva rifiutato l'invito. Siffredi, intervistato da MowMag, ha confermato la versione del rapper, ma ha dichiarato che il motivo del rifiuto è stato la richiesta di Siffredi di pagare il biglietto aereo per partecipare all'evento.

“Ha detto la verità. Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo. Ma se ne vada… dove dico io! Lui ovunque si trova vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese. Ma gratis. Lo so perché una era di un mio amico. E chiede gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l'aereo e l'hotel?”, ha dichiarato Siffredi.

Il porno attore ha manifestato il suo disappunto per la presunta ipocrisia di Fedez, ricordando come in passato il rapper avesse preso in giro i comunisti per i loro Rolex, mentre ora sembra essere diventato un sinistroide arricchito che non vuole pagare per le cose.

Fedez, gli invitati e i suoi progetti per il podcast

Fedez, in precedenza, aveva liquidato la questione dell'invito rifiutato da Siffredi affermando che l'attore porno aveva chiesto soldi in cambio della partecipazione al podcast. Il rapper aveva poi rivelato di aver invitato altri personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport italiani, tra cui Maria De Filippi, Valentino Rossi, Vasco Rossi e Zlatan Ibrahimovic, ma nessuno di loro aveva accettato l'invito.

Fedez ha anche espresso il suo desiderio di intervistare i Blink-182, di cui è un grande fan, e ha menzionato altri nomi come Mia Khalifa, Travis Scott e Harry Styles come potenziali ospiti del podcast. Ha inoltre affermato di essere stato vicino a intervistare la madre di Elon Musk.

L'affermazione "Il denaro non può comprare la felicità" è stata spesso criticata e ritenuta falsa, ma la storia di Fedez e Rocco Siffredi sembra dimostrarla ancora una volta. Il porno attore ha rifiutato l'invito al podcast Muschio Selvaggio di Fedez perché quest'ultimo gli chiedeva di pagarsi il viaggio e l'alloggio, dimostrando una mentalità focalizzata sull'interesse personale. Fedez, dal canto suo, ha invitato molti personaggi noti, ma ha ottenuto rifiuti da parte di molti di loro. Quindi, nonostante il loro successo e la loro notorietà, sembrano essere alla ricerca di qualcosa che non possono comprare con i loro soldi e la loro fama: la vera amicizia e il rispetto reciproco.

Rocco Siffredi replica a Fedez: "Ha chiesto che gli pagassi l'aereo".

In un clima mediatico spesso teso e conflittuale, è importante ricordare che ogni persona ha il diritto di esprimere la propria opinione e di decidere come gestire la propria immagine e la propria carriera. L'invito di Fedez a Rocco Siffredi per partecipare al suo podcast è un'ulteriore prova della varietà dei personaggi che popolano il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento italiano. La polemica sollevata dalle dichiarazioni dei due artisti dimostra l'importanza di un dialogo rispettoso e costruttivo, dove ciascuno possa esprimere la propria opinione senza giudicare l'altro. E voi, cosa ne pensate? Quali artisti vi piacerebbe vedere intervistati da Fedez?