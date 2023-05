Sei Sorelle anticipazioni: Adela costretta a confessare tutto a Don Mauro, come reagiranno le Silvia?

Penultima puntata di questa settimana della serie spagnola Sei Sorelle: ecco cosa accadrà ai personaggi della Madrid nel 1913

Da quando è ritornata in onda la serie, si è parlato principalmente di tutte le sorelle tranne che di una. Abbiamo visto infatti Diana sempre più vicino a Salvador nel periodo in cui la fabbrica doveva affrontare l’epidemia del vaiolo: il risultato è stato che questi due si sono fidanzati. Blanca inizia lavorare per Cristobal, il fratello del suo promesso facendo insospettire sempre di più Donna Dolores che tra i due ci sia qualcosa. Francisco ha rischiato di perdere la vita a causa del virus contratto ed è stato scoperto il suo segreto.

Elisa invece ha convinto Merceditas a farla sgattaiolare fuori di casa per partecipare alla festa della sua amica Sofia: resterà vittima di un incidente che la immobiliterà per alcuni mesi. Celia invece confessa il suo amore per Pedra, che decide, con la scusa di dover badare a suo padre, di rimandare il matrimonio. Che fine ha fatto Adela? La puntata di oggi sarà dedicata principalmente a lei.

Sei sorelle anticipazioni: Adele a costretto a confessare tutto a Don Mauro

In queste puntate sia ancora parlato troppo poco di Adele. Abbiamo visto che ha ricevuto una lettera che in realtà era destinata al suo promesso sposo Don Mauro. A mandarla era stata direttamente alla Sacra Rota che sembrava non disposto ad annullare il suo vecchio matrimonio. Ecco come Adele scopre che in realtà non possono convolare a nozze. Don Mauro vuole allora trovare una casa dove andare a vivere con la sua promessa: i due devono dividere la spesa dell’acquisto in quanto essendo entrambi i proprietari possono vivere nell’abitazione anche se non sono marito e moglie.

La fabbrica delle sorelle Silva sta però affrontando un periodo di bancarotta e per quanto Adela abbia cercato di nascondere questa verità al compagno, è costretta a dirle che non può più procedere con l’acquisto della casa. Continuare infatti con questa ricerca e, successivamente anche l’acquisto, avrebbe comportato il fatto di dover chiudere la fabbrica mandando in difficoltà il resto della famiglia. Nella puntata di oggi scopriremo inoltre anche la reazione di Don Mauro a questa notizia inaspettata che riceve da Adela. Ma cosa diranno invece le sue sorelle per aver divulgato la notizia delle loro risorse economiche? Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprirlo.

