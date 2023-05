Joe Jonas in lacrime per la gelosia verso Nick: "Non potevo sopportarlo"

Joe Jonas confessa di essersi invidiato del fratello Nick quando questi è stato scelto come giudice per The Voice. Ma la gelosia non è nuova tra i due fratelli, che si sono trovati a competere persino per lo stesso ruolo in un musical. Scopri di più su questa curiosa rivalità artistica tra i Jonas Brothers.

Di cosa parliamo in questo articolo... - Duetti

- Copertine

- Campagne pubblicitarie

- Film e serie

- Stagione di The Voice per Nick

- Invidia di Joe per il ruolo di giudice a The Voice

- Competizione tra i fratelli Jonas

- Obiettivo di far vincere qualcuno con il cognome Jonas

- Fallimento nel provino per lo stesso ruolo in Wicked.

La rivalità tra fratelli è comune a molti, ma quando si tratta di celebrità, il conflitto può diventare ancora più intenso. Questo è ciò che è successo ai fratelli Jonas, quando Nick è stato scelto come giudice per The Voice. Joe ha ammesso di essersi sentito geloso e invidioso quando ha scoperto la notizia mentre si trovava ad un concerto dei Fleetwood Mac al Madison Square Garden.

Tuttavia, nonostante la gelosia, Joe ha ammesso che alla fine è felice per il successo del fratello, sottolineando l'importanza del gioco di squadra nella loro famiglia. Nick ha confermato questo, raccontando un aneddoto in cui entrambi i fratelli hanno fatto un provino per lo stesso ruolo in Wicked, dicendo di voler vincere entrambi, ma che alla fine si sono sostenuti l'un l'altro.

La rivalità tra fratelli celebrità

La rivalità tra fratelli celebrità è spesso un argomento di gossip e notizie sensazionalistiche. Tuttavia, non è raro che i fratelli famosi si trovino in competizione per gli stessi ruoli, duetti e altri progetti. Nel caso dei Jonas Brothers, la rivalità sembra essere stata superata dalla collaborazione e dal sostegno reciproco. Nonostante le lamentele di Joe per la scelta del fratello come giudice per The Voice, entrambi i fratelli hanno continuato a sostenersi a vicenda nella loro carriera. Questo dimostra che la rivalità tra fratelli celebrità può essere superata dall'amore e dal sostegno familiare.

"La competitività è il carburante dell'innovazione" diceva Ryan Kavanaugh, e questo è un concetto che i fratelli Jonas sembrano aver ben assimilato. La loro rivalità può sembrare superficiale o anche infantile, ma in realtà spinge entrambi a dare il meglio di sé e a cercare costantemente di migliorare. È questo spirito di competizione che li ha portati entrambi ad accettare la sfida di giudicare The Voice, e che li ha spronati a fare il provino per lo stesso ruolo teatrale. Una forza creativa che, ben dosata e ben canalizzata, può davvero portare a grandi risultati.

I Jonas Brothers confessano: "Gelosia in famiglia, ma il nostro obiettivo è far vincere qualcuno con il cognome Jonas"

La competizione tra fratelli non è cosa nuova, ma quella tra i Jonas Brothers sembra essere stata vissuta con molta intensità. Tuttavia, l'importante è che alla fine prevalga il gioco di squadra e che tutti, condividendo la stessa passione, possano aiutarsi reciprocamente a raggiungere i propri obiettivi. E voi, avete mai provato una sana gelosia nei confronti di un fratello o una sorella? Che cosa avete fatto per superarla?