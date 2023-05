Riccardo di U&D fa una rivelazione shock su Instagram: "Paragono gli invidiosi a..." i fan pensano ad Ida e Alessandro

L'estate potrà anche aver fermato le registrazioni di U&D, ma il cast continua a far parlare di sé sui social. In particolare, la recente pubblicazione di una frase pungente da parte di Riccardo Guarnieri su Instagram ha scatenato molte chiacchiere tra i fan. Secondo alcune segnalazioni, la frecciatina potrebbe essere rivolta alla ex Ida e al suo attuale compagno Alessandro, con cui la coppia condivide il simbolo della rana sui social. Scopri di più su cosa si cela dietro a questo post e quali sono le ultime indiscrezioni su possibili novità per la prossima stagione di U&D.

Il messaggio social di Riccardo che scatena le chiacchiere

Nonostante le registrazioni di Uomini e Donne siano ferme per l'estate, i protagonisti del cast continuano a far parlare di sé. Giovedì 25 maggio, Riccardo Guarnieri ha pubblicato su Instagram una riflessione che ha acceso la curiosità dei fan e degli appassionati di gossip. La frase in questione potrebbe essere una frecciatina alla sua ex Ida e al suo attuale compagno Alessandro. Il pugliese ha comparato gli invidiosi ai rospi, un animale che la coppia usa da mesi come simbolo del sentimento che li lega.

La pubblicazione di Riccardo ha dato il via a una serie di chiacchiere. Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta che potrebbe svelare i veri destinatari del post. "Una persona vicina a lui mi ha confermato che questo screen è rivolto a quei due che usano il simbolo della rana", si legge nella segnalazione. I destinatari in questione sono Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che da quando si sono scelti all'interno degli studi di Uomini e Donne si scambiano dediche social utilizzando l'emoticon della rana. La dama e il cavaliere del Trono Over si sono addirittura tatuati lo stesso animale sul polso durante il loro primo viaggio da fidanzati a Miami.

Se quella di Riccardo fosse veramente una frecciatina alla coppia Ida-Alessandro, non sarebbe la prima volta che il pugliese si lascia andare a "manifestazioni" social di questo genere. Qualche tempo fa, infatti, ha avuto un botta e risposta a distanza con Vicinanza dopo un'intervista nella quale aveva paragonato la sua storia con Platano a quella che quest'ultima sta vivendo col napoletano.

Nonostante le chiacchiere che li vogliono spesso in crisi, la dama e il cavaliere continuano a mostrarsi felici ed innamorati su Instagram. E' da circa sette mesi che la protagonista del Trono Over si è legata all'imprenditore salernitano e, stando a quanto dichiarato, presto potrebbero accorciare la distanza che li divide andando a vivere insieme.

Uomini e Donne: cosa si sa sulle prossime registrazioni

Mentre i fan sono concentrati sulle mosse social dei protagonisti del cast, si stanno diffondendo voci riguardo alle prossime registrazioni di Uomini e Donne. Pare che i "veterani" del programma andranno tutti verso la riconferma, quindi anche Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Armando Incarnato. Le new entry potrebbero avere un'età media di circa 50 anni, inferiore rispetto a quella dei personaggi delle ultime stagioni. Ma per scoprire se queste voci saranno confermate o meno, bisognerà aspettare ancora qualche mese.

L'importanza dei social media nell'era digitale è indubbia, ma è altrettanto importante ricordare di utilizzarli con rispetto e cautela verso gli altri. Le parole possono ferire e generare liti e tensioni inutili. Ci chiediamo quindi: quale messaggio vuoi trasmettere attraverso i social? Vivi nel fango o preferisci elevarsi con positività e rispetto?