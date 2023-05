Al Bano velenosissimo con un cantante famosissimo: "Dà un esempio sbagliato ai giovani"

Al Bano prende di mira un cantante famosissimo lanciando una frecciatina velenosissima: "Dà il cattivo esempio"

Il cantante di Cellino San Marco, Al Bano, ha da pochissimo festeggiato i suoi 80 anni anche se sono ormai mesi che il cantante pugliese sta spegnendo candeline: basti pensare che già quando ha partecipato come ospite speciale ad una delle puntate di Sanremo dell'ultima edizione, Amadeus ha fatto trovare per il pugliese ben 4 torte con 20 candeline. Inizia poi il tour che lo porta in giro per tutta Italia e, in occasione del suo girono di nascita, registra uno show all'Arena di Verona insieme alla sua famiglia, come i figli Albano Junior e Jasmine, nati dalla relazione con Loredana Lecciso, mentre in rappresentanza della sua vecchia relazione, non solo sul palco con lui c'è Romina Power, ma anche la figlia Romina Carrisi e Yari. Insomma, una bella riunione di famiglia al quale la sua attuale compagna, nonostante l'invito, o almeno così dichiara Al Bano, pare non abbia voluto partecipare. In molti sospettano che la showgirl giornalista non aveva intenzione di dividere la scena con la Power.

Rilascia in questo periodo diverse interviste, e ad Adnkronos coglie la palla al balzo per scagliarsi duramente con un collega giovanissimo che, a suo dire, dà proprio un cattivo esempio al suo pubblico.

Albano Carrisi velenosissimo con un cantante giovanissimo: il cattivo esempio secondo il pugliese

Il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato tantissime interviste in occasione dei suoi 80 anni. Ad aver catturato l'attenzione del web però non è stata la fine del suo tour, ma quella dei Maneskin ed in particolare di Damiano che posta sul suo profilo Instagram una foto in cui non solo è senza veli, ma fuma anche cannabis. Ecco allora che Al bano decide di commentare questo scatto a suo dire decisamente in educativo.

Il cantante pugliese è contro qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti e trova veramente di cattivo gusto l'esempio che ha condiviso Damiani, ritenendo che quest'ultimo, così facendo invita anche i fan più giovani a seguire il suo esempio. Al Bano sembra essere contrario all'utilizzo di qualsiasi sostanza visto che, stando sempre a quanto dichiarato su Adnkronos, pare che la rottura con la Power sia avvenuta in seguito all'uso di sostanze da parte di quest'ultima ancor prima della scomparsa della figlia Ylenia avvenuta nel 1993. Ecco perché si scaglia duramente contro Damiano che, con questo scatto, ha sconvolto il cantante di Cellino San Marco.

LEGGI ANCHE>>>Jasmine Carrisi, la figlia di Albano, beccata con un ex concorrente del Grande Fratello Vip