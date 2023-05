Antonella Fiordelisi senza reggiseno: lo scatto bollente che fa impazzire i fan

Antonella Fiordelisi continua a fare notizia grazie al grande affetto dei suoi fan, che l'hanno sostenuta in un momento importante della sua carriera. La ragazza salernitana si è messa alle spalle i dissidi con gli altri concorrenti del GF VIP e con il fidanzato Edoardo Donnamaria e ora è pronta a sfoggiare la sua sensualità sulla scena dello spettacolo, anche grazie alla linea di gioielli ispirata al gioco degli scacchi che ha lanciato di recente. Ma non solo Antonella fa parlare di sé: nel mondo della tv italiana sono in arrivo grandi cambiamenti, tra i quali potrebbero esserci sorprese come il ritorno di Pino Insegno e Caterina Balivo, oltre alla solita certezza che è Mara Venier con il suo immancabile programma domenicale. Infine, attorno ad Harry e Meghan si fa sempre più fitto il tam tam mediatico, con un viaggio a sorpresa dei duchi di Sussex a Londra che ha fatto parlare di sé, alimentando ancora una volta le voci su una loro possibile rottura con la monarchia britannica.

Di cosa parliamo in questo articolo... Antonella Fiordelisi lancia la sua linea di gioielli ispirata agli scacchi

Mara Venier e Stefano De Martino confermati nei loro programmi televisivi

Il principe Harry e Meghan Markle torneranno a Londra per una testimonianza legale

Antonella Fiordelisi lancia la sua linea di gioielli

Antonella Fiordelisi, ex concorrente del Grande Fratello VIP, è sempre più amata dai suoi fan e ha recentemente lanciato una sua linea di gioielli ispirata al gioco degli scacchi. La linea, chiamata The Queen Scaccomatto, prende il nome dalle lunghe partite a scacchi giocate all’interno della casa del reality show, insieme al suo compagno di vita Edoardo Donnamaria.

La schermitrice salernitana ha pensato bene di creare una sua capsule di gioielli, a prezzi accessibili. I clienti potranno scegliere di acquistare e indossare la Regina, il Re, la Torre e il Cavallo, a partire da 29 euro per i bracciali e 34 euro per la collana.

Antonella, sempre seguita e coccolata dai suoi fan, ha sponsorizzato la sua linea con uno scatto sensuale che ha infiammato i social. La bella Antonella, da quando è uscita dalla casa più spiata d’Italia, ha detto addio ai fiumi di lacrime, mostrate al pubblico, divisa tra Roma e Milano, sempre insieme al suo ragazzo ed ex inquilino Edoardo.

Solare come una bambina e femme fatale all’occorrenza, la Fiordelisi sta dimostrando di avere le carte in regola per restare in auge nel mondo dello spettacolo.

Le novità televisive del prossimo anno

Il prossimo anno si preannuncia pieno di cambiamenti per i palinsesti televisivi di Rai e Mediaset. Tra grandi e piccoli cambiamenti, tutti i programmi, a quanto pare, subiranno importanti modifiche.

Tra le novità più interessanti, si parla di possibili nuove collaborazioni, come nel caso di Mara Venier e Stefano De Martino. Inoltre, è previsto il possibile ritorno di Pino Insegno e Caterina Balivo, dopo aver concluso la sua avventura su Nove.

Mara Venier, che attualmente conduce il programma Domenica In, è una certezza e difficilmente verrà sostituita. Andrea De Maio, infatti, ha dichiarato: “Mara è una certezza e oggi è molto difficile immaginare un’altra domenica, soprattutto su Rai 1. Funziona talmente bene che sarebbe insensato cambiare.”

Stefano De Martino, invece, avrà una nuova stagione su Rai Due del game show Stasera tutto è possibile, dopo il grande successo ottenuto.

Le ipotesi di uno scambio di rete tra Venier e De Martino sono state smentite, ma ci si aspettano comunque grandi novità per il prossimo anno.

Il mondo dello spettacolo è spesso associato all'apparenza, ma nonostante ciò, ci sono artisti come Antonella Fiordelisi che dimostrano di avere anche altro da offrire. Nonostante la sua bellezza e sensualità, l'ex concorrente del Grande Fratello sta dimostrando di avere una forte determinazione nel perseguire i suoi obiettivi e sviluppare la sua linea di gioielli. Come affermava Lady Gaga, "Non è la bellezza ciò che conta, è la gentilezza" e Antonella sembra avere entrambe le qualità. Speriamo che continui a mostrare il suo talento e la sua versatilità nel mondo dello spettacolo.

Antonella Fiordelisi: record di vendite per la sua linea di gioielli ispirata agli scacchi

Antonella Fiordelisi sta dimostrando di avere molte carte da giocare nel mondo dello spettacolo, riscuotendo un grande successo anche con la sua linea di gioielli. Siamo felici per lei e le auguriamo il meglio per il futuro. E voi, quale gioiello scegliereste dalla sua collezione The Queen Scaccomatto?