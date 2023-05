Fabio Fazio e la spiazzante dichiarazione: l’ha detto davvero in diretta a Che tempo che fa

Fabio Fazio l’ha detto davvero! La spiazzante dichiarazione lascia senza parole persino Luciana Littizzetto

Per tutta la settimana, anzi da inizio mese, non si fa altro che parlare dell’addio di Fabio Fazio al palinsesto nazionale Rai dopo oltre quarant’anni di carriera. C’è chi accusa i nuovi vertici del palinsesto nazionale, mentre alcuni ritengono che Fazio abbia solamente accettato un accordo molto più vantaggioso con la nuova rete che pare gli abbia promesso 2,5 milioni a stagione per il suo programma Che tempo che fa che, essendo un marchio registrato a suo nome, può condurlo su qualsiasi altra emittente. Con Fazio ‘preparerà le valigie’ anche Luciana Littizzetto che ormai da anni lo affianca in questo progetto.

La polemica sul suo addio si è scatenata in men che non si dica in quanto si iniziava a vociferare anche di un ipotetico taglio al ruolo di Amadeus: secondo le indiscrezioni che circolavano sul web quest’ultimo avrebbe avuto solamente il ruolo di conduttore e non di direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Come se non bastasse iniziano ad arrivare anche i primi dubbi sul destino di altri conduttori come quello di Stefano de Martino o di Mara a Venier: il compagno di Belen Rodriguez pare dovrà ancora accontentarsi della prima serata su Ra 2 prima di poter prendere il posto al fianco della conduttrice la domenica pomeriggio.

Fabio Fazio l’ha detto davvero: ecco la dichiarazione spiazzante sul conduttore di Che tempo che fa

Da quando è stato annunciato il suo addio, Fabio Fazio ha preferito non pronunciarsi per quanto riguarda il suo nuovo contratto con la nuova reta. Semplicemente ha preferito non parlare delle motivazioni che lo hanno spinto a salutare, dopo oltre quarant’anni di servizio, la rete che tanto lo ha reso noto. Durante la conduzione della puntata di ieri però, Fabio fa una dichiarazione spiazzante che lascia senza parole persino la sua collega, la comica Luciana Littizzetto.

Luciana Littizzetto: “In rumeno “Rai” significa “Paradiso”. Dovrebbero farci Santi, tu 40 anni di Rai”.

Fabio Fazio: “Per me è il paradiso, io ho solo ricordi bellissimi”#ctcf pic.twitter.com/VRI3sYQBbn — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 21, 2023

Esattamente come riporta questo tweet, i quarant’anni di Fazio in Rai sono stati così belli tanto da paragonare l’emittente a un vero e proprio paradiso. Una dichiarazione che lascia senza parole tutti i telespettatori visto che da giorni non si fa altro che parlare del suo addio. Cosa si nasconde allora realmente dietro a questo abbandono? Si tratta realmente di accordi legati ai compensi economici o veramente c’è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso rompendo definitivamente i rapporti tra il conduttore e i vertici?

