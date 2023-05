Raniero Monaco di Lapio sconvolge i fan de "Il Patriarca 2": "La seconda stagione non ci sarà più"

Il Patriarca, la serie di successo di Canale 5, ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo e ha subito conquistato i telespettatori. Tuttavia, c'è una notizia sconvolgente per i fan della fiction: la seconda stagione non si farà. L'attore Raniero Monaco di Lapio ha confermato la notizia con una foto su Instagram e ha lasciato molti fan delusi e confusi. Non è chiaro il motivo dietro la decisione di cancellazione della prossima stagione, ma i fan sono ancora speranzosi di vedere di nuovo i loro personaggi preferiti. Scopri di più su questa notizielette.

Di cosa parliamo in questo articolo... Annuncio della cancellazione della seconda stagione de Il Patriarca da parte di Raniero Monaco di Lapio su Instagram

L'attore aveva confermato che la storia da trattare nei prossimi episodi era già pronta

La cancellazione è stata una sorpresa anche per gli sceneggiatori e per Claudio Amendola

Il materiale narrativo delle storie lasciate in sospeso c'è perché si tratta di un rifacimento di una serie spagnola composta da due stagioni

Non è chiaro il motivo della decisione di Mediaset di cancellare la seconda stagione

Il Patriarca: perché la seconda stagione non si farà

La prima stagione della serie televisiva italiana Il Patriarca, diretta e interpretata da Claudio Amendola, ha riscosso un grande successo tra il pubblico. Tuttavia, uno dei protagonisti, Raniero Monaco di Lapio, ha annunciato che non ci sarà una seconda stagione.

Attraverso un post su Instagram, l'attore ha ringraziato il pubblico e la produzione per l'opportunità offertagli con questo ruolo, ma ha anche confermato che la seconda stagione è stata cancellata. Non ha fornito alcuna spiegazione per questa decisione, nonostante la sceneggiatura fosse già pronta per essere girata.

La notizia ha deluso molti fan che avevano seguito con attenzione gli sviluppi della fiction. In un'intervista a TvBlog, lo sceneggiatore Mizio Curcio aveva confermato che la seconda stagione era in programma. Claudio Amendola aveva dichiarato che, in caso di successo, la storia sarebbe stata sviluppata ulteriormente.

Il Patriarca è il rifacimento di una serie spagnola chiamata "Vivir sin permiso", che si compone di due stagioni per un totale di 23 episodi. Pertanto, il materiale narrativo per sviluppare le storie lasciate in sospeso c'era. Non è chiaro perché Mediaset abbia deciso di cancellare la seconda stagione, ma rumors affermano che ci sarebbero state alcune divergenze creative tra la produzione e gli attori.

In ogni caso, il pubblico dovrà accontentarsi della sola prima stagione de Il Patriarca, che ha comunque fatto la storia della televisione italiana.

"C'è sempre un'altra storia. C'è sempre di più." Questa celebre battuta di David Mamet sembra essere stata ignorata dai produttori di Il Patriarca, che hanno deciso di non realizzare la seconda stagione della serie. Non comprendiamo il motivo di questa scelta, soprattutto considerando il successo della prima stagione e il fatto che la serie originale contenesse abbastanza materiale per poter continuare la storia. Siamo delusi che i fan non avranno la possibilità di scoprire cosa sarebbe successo ai personaggi, ma soprattutto dispiaciuti per gli attori che hanno lavorato duramente per portare la trama a un certo punto. Resta solo la speranza che questo non sia il fine della serie nella sua interezza e che ci sia una possibile continuazione in futuro.

È certamente una notizia triste per i fan de Il Patriarca, ma dobbiamo rispettare la decisione presa dagli organismi decisionali di Mediaset. Tuttavia, ci chiediamo tutti il motivo di questa cancellazione improvvisa, soprattutto quando c'è ancora molto materiale narrativo da esplorare. Qual è il vostro parere sull'intera situazione? Pensi che la serie dovrebbe avere una seconda stagione o che sia meglio interromperla qui?