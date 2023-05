Roberta Di Padua e gli uomini traditori: il commento della dama di Uomini e Donne vi stupirà

Roberta Di Padua spiazza tutti con una dichiarazione sull’uomo traditore: ecco cosa farebbe la dama di Uomini e Donne

Questa nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi, non è stata particolarmente facile per Roberta Di Padua. Ritorna nel programma solamente dopo che, quest’estate, ci sono state delle segnalazioni che la vedevano coinvolta in un ipotetico a cena fuori con l’ex tronista Davide Donadei, da pochissimo lasciato con la sua fidanzata conosciuto all’interno del programma. I due sono usciti solamente a cena fuori ed è scattato un bacio, ma sembra che non siano andati oltre. Delle rivelazioni che però hanno fatto arrabbiare tantissimo non solo la ex che ho sempre sospettato che il suo fidanzato si sentisse con la dama, ma anche Gianni Sperti che per la prima volta le va contro.

Successivamente inizia frequentare Alessandro Vicinanza, ex corteggiatore di Ida. Si sente profondamente legata all’uomo che gli regala 100 rose e le promette un giro in elicottero per Roma. Questi gesti eclatanti e persino un pizzico di gelosia, fanno credere a Roberta di aver finalmente trovato l’uomo giusto fino a quando quest’ultimo non si dichiara platealmente per la sua ex. Da quel momento inizia a mettere la coppia sotto torchio utilizzando anche Riccardo Guarnieri come scusa per fare ingelosire la bresciana e dimostrare che in realtà, il suo interesse per Alessandro non esiste.

Roberta Di Padua, ecco cosa farebbe la dama di Uomini e Donne con un uomo traditore: la reazione che non ti aspetti

successivamente Roberta sembra non essere interessato a nessun altro uomo del parterre, l’unico a catturare la sua attenzione è il corteggiatore di Nicole, Andrea. Ecco allora che iniziano a verificarsi in ogni puntata del trono classico continui scontri tra le due donne: c’è chi dà ragione alla giovanissima in quanto Roberta già si è intromessa in diverse storie e chi invece crede che Nicole utilizzi dei termini veramente troppo forti per offendere la dama che a casa ha un figlio che la guarda. In questa edizione non è stata particolarmente fortunata e non è riuscito a trovare il suo principe azzurro, ma Roberta continua a dare consigli sul settimanale della trasmissione.

Uno dei recentissimi temi trattati è stato quello di accettare un uomo che ha tradito in passato: secondo Roberta nella vita esistono incidenti di percorso e il fatto che l’uomo confessi di aver tradito in passato vuol dire che è pronto ad iniziare una nuova relazione sicuramente con tutte le buone intenzioni: “Se vi ha confessato ciò che ha fatto e quasi certo che non siete davanti è un traditore seriale”.

