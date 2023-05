Disney, arriva il film La Sirenetta: la novità che zittisce tutte le polemiche

Il 24 maggio sarà disponibile nelle sale il film live action La Sirenetta: ecco uno spoiler che zittisce le polemiche

Possiamo iniziare il conto alla rovescia visto che, tra pochissimo uscirà in tutte le sale il film live action della Disney dedicato al grande classico de La Sirenetta. Quando era stato annunciato su tutti i social, mi fanno dei cartoni animati sono impazziti: sembra che questo sia uno tra i prodotti più preferiti e che Ariel sia la principessa più amata in assoluto. Successivamente però sono iniziate le polemiche: era già iniziato il toto scommesse su chi avrebbe interpretato la principessa e nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere il nome di Halle Bailey. Il colore della sua pelle turbava forse troppo fan del cartone originale, mentre tantissimi altri sono stati contenti che, finalmente una principessa, potesse essere la rappresentante anche di un’altra comunità.

Polemiche che sono poi cessate quando è stato mostrato il provino dell’attrice che, a una voce fantastica. Il fatto che l’interprete di Ariel sapesse cantare, sembra essere un fattore fondamentale visto che, il principe Erik si innamora proprio della sua voce.

Disney, in uscita il film de La Sirenetta: il primo spoiler è una risposta a tutte le polemiche circolate sul web

Chiama veramente il cartone, sopra che oltre al secondo, sono disponibili altri contenuti che riguardano la principessa più ama di sempre. Nel cartone, così come nelle altri contenuti, Ariel a sette sorelle: Acquata, Andreina, Arista, Attina, Adella e Alana. Ognuna di loro rappresentano un mare rispettivamente: Mare dei coralli, Mar dei Caraibi, Mar Bianco, Mare di Bering, Mar Mediterraneo, Mar Nero mentre Ariel rappresento il Mar Rosso, anche per questo il suo colore dei capelli è così.

Nelle live action hanno cambiato nomi che sono rispettivamente: Perla, Karina, Caspia, Mala, Tamika e Indra. Per tutte quelle persone che non hanno fatto altro che criticare la scelta del cast scegliere come attrice protagonista un’attrice dalla pelle scura, vengono mostrate le altre sorelle in anteprima. Tutte hanno un’etnia diversa. Questo è un vero schiaffo morale non solo per chi ha criticato la scelta di Disney. Tutte diverse, sono accomunate dal fatto di essere sorelle. Un chiaro messaggio di uguaglianza e sorellanza che i bambini dovrebbero apprendere sin da subito e, la scelta di mostrarla in un prodotto Disney sembra essere la chiave vincente. Chissà quali saranno i primi commenti una volta che la pellicola sarà disponibile il 24 maggio al cinema.

