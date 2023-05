Amici di Maria De Filippi, altro che contratti e premi! Ecco la notizia che riceve Isobel Kinnear

Amici di Maria De Filippi, la proposta in aspettata che riceve Isobel Kinnear: ecco che cosa riguarda

La scorsa domenica si è tenuta la finalissima di Amici, un’edizione veramente particolarissima visto che, l’ultimo era stata messa a rischio dal contagio del covid di alcuni ragazzi e tecnici. Sembra che tutte le precauzioni che hanno sempre preso non siano bastate e che, aver allentato la presa ha fatto sì che il virus si insidiasse anche nella casetta. Ad essersi aggiudicato la vittoria è stato Mattia, il ballerino di latino guidato in tutto il suo percorso da Raimondo Todaro. Un vero successo se si mette in conto che lo scorso anno, proprio ad un passo dalla finale, dovuto abbandonare la competizione per un infortunio. Una storia però già vista: è esattamente quello che è accaduto a Andreas Muller, attuale fidanzato di Veronica Peparini, sua ex maestra.

I commenti del web sono stati cattivissimi, alcuni credono che sia una vittoria più che meritata mentre altri hanno sottolineato che, già vincere la categoria di danza doveva essere l’allieva della maestra Alessandra Celentano: Isobel. La ragazza però è riuscita a farsi ugualmente spazio tra le varie esibizioni e mostrando il suo talento in tutte queste serate a conquistato non solo dei premi, ma anche dei contratti prestigiosi: oppure il bello doveva per lei ancora arrivare.

Isobel Kinnear: altro che premi! Ecco la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, persino la ballerina

Quando si trovava ancora nella casa, prima ancora della finale, un ex allievo da pochissimo eliminato, il cantante Cricca, aveva rilasciato un’intervista Silvia Toffanin. Dichiarava che Isobel è stato una ventata di aria nuova nella sua vita e che per lei ha persino deciso di lasciare la sua ex storica per intraprendere una nuova relazione. Il fatto che si siano poi concentrati sui loro percorsi artistici, ha significato il mettere in pausa questa conoscenza. Il cantante confessò di avere ancora un bel ricordo della ballerina e che forse non era quello il momento giusto per dare inizio a una nuova storia d’amore.

Nonostante tutto, sembra che il cantante sia più ostinato che mai: vuole riconquistare a tutti i costi la ballerina cercare di conoscersi anche lontano dalla pressione della competizione e, soprattutto dalle telecamere. Chissà cosa in mente per poterla riconquistare, soprattutto adesso che Isobel sta vivendo un periodo professionalmente molto impegnativo: non c’è tempo per le distrazioni, deve cercare di affermarsi nel settore che tanto ama.

