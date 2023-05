Daniele Dal Moro velenosissimo con una nota showgirl: il ritorno della furia veneta

Daniela Dal Moro velenosissimo contro molto noto del mondo dello spettacolo: non le manda di certo a dire. Ecco che cosa è successo

Daniele dal moro diventa famoso grazie al Grande Fratello condotto qualche anno fa da Barbara d’Urso in cui, nella casa più spiato di tali entravano non solo persone note al mondo dello spettacolo, ma anche perfetti sconosciuti. Si lega a Martina Nasoni che riesce anche a vincere il programma, ma sembra che la storia tra i due non sia destinata a durare e quest’anno ha dichiarato all’interno della casa che non si può parlare di un avere propria relazione: due sono stati pochissime volte insieme per poter definire il loro un vero e proprio rapporto.

Ad avvicinarsi sempre di più è stata invece Oriana Marzoli, la venezuelana che ha conquistato tutto il pubblico italiano. In un primo momento a un flirt con Antonino Spinalbese, ma successivamente quest’ultimo l’attacca duramente per aver paragonato la mancanza di sua figlia la mancanza del suo cane. Il pubblico però crede che l’ex di Belen Rodriguez l’abbia solamente seduta ed abbandonata. Questo gesto per Daniele sarà difficile da dimenticare, ma una volta uscito dalla casa per colpa di una squalifica, si avvicinerà sempre di più alla sua Bebè.

Daniele Dal Moro duramente attaccato risponde per le rime: ecco che cosa è successo

Daniele Dal Moro stava giocando con la sua fidanzata Oriana, ma il Grande Fratello ha ritenuto troppo violento questo loro modo di scherzare: la conseguenza è stato essere cacciato immediatamente. Se proprio dobbiamo dirla tutta ci sono stati i comportamenti peggiori per Daniele rispetto a quello di scherzare con la sua compagna, a volte veramente gli si otturava la vena e iniziava a straparlare: non a caso era stato soprannominato dai suoi inquilini come la furia veneta.

La furia sembra essere tornata. Daniele ha infatti beccato il commento di una ragazza famosissima sul web e anche nel mondo dello spettacolo che ha postato nelle sue storie di Instagram un suo sfogo avvenuto all’interno della casa, criticandolo duramente. Daniele, o per meglio dire la furia, non si fa di certo passare la mosca sotto il naso e rispondere per le rime.

Questo commento che riguarda la scelta di cosa scrive la De Panicis nella sua biografia, piuttosto che rispondere all’offesa, è un vero e proprio modo per stroncare sul nascere qualsiasi tipo di confronto e dibattito con l’influencer.

