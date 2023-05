Scontro durissimo tra Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi: scintille tra le due per Daniele Dal Moro

Durante il compleanno di Alfonso Signorini Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi se ne dicono di cotte e di crude

Oriana Marzoli è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più apprezzata in questa edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che persino il conduttore Alfonso Signorini non possa più fare a meno della su Bebé. Appena entra si intrattiene con l'ex compagno di Belen Rodriguez: il suo sbaglio è stato quello di dichiarare, quando lui ha ammesso di sentire la mancanza della figlia Luna Marì, che anche lei sentiva nostalgia del suo cagnolino Coco. Antonino non ci sta a questo paragone e l'accusa di essere insensibile liquidandola in men che non si dica. Ecco allora che la donna riceve, a sua detta, il suo primo rifiuto. Pian piano però si avvicina a Daniele Dal Moro, pupullo di Elenoire Ferruzzi. La donna infatti aveva dichiarato di aver stretto un ottimo legame con il veneto e che lo stava attendendo fuori.

Quando Daniele e Oriana escono dal programma ufficializzano la loro relazione e Elenoire sotto una loro foto di Instagram lascia un commento affettuoso che, Daniele, non comprende. Sembra infatti che non abbia apprezzato alcuni commenti che ha rilasciato durante il percorso, soprattutto in riferimento alla sua attuale compagna. In occasione del compleanno di Alfonso Signorini, ancora una volta, a tradire gli ex concorrenti sono state le varie dirette che, alcuni ospiti, hanno fatto partire al momento della torta.

Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi litigio in diretta: la reazione del web

Arriva il momento della torta e mentre Signorini si avvicina al tavolo, molti invitati fanno partire una diretta Instagram tra cui il chirurgo delle star Giacomo Urtis, tutti notano che Oriana si avvicina chiedendo a Eleonire di farle spazio, non solo perché vorrebbe apparire nelle foto vicina al festeggiato, ma diciamolo, anche perché non essendo eccessivamente alta si sarebbe persa tra le altre persone. Elenoire le risponde in maniera, a detta di molti utenti del web, troppo cruda, ma ormai abbiamo imparato a conoscere in questi sei lunghi mesi Oriana. La venezuelana, ormai naturalizzata veneta, non le manda di certo a dire e le risponde per le righe portando in ballo anche il suo fidanzato Daniele Dal Moro per il quale Eleonire non ha mai negato di avere una cotta.

Lo scontro in diretta è clamoroso e viene riportato immediatamente sul web. La reazione di Giulia Salemi che ha assistito ad un palmo dal suo naso, Alfonso stupito e gli ex concorrenti increduli, ancora una volta sono stati traditi da una diretta che ha reso noto a tutto il web i loro comportamenti burrascosi.

Oriana: -“Vado avanti io”

Elenoire: -“Ma dove vuoi andare che sei una nana”

Oriana: -“Non rispondo meglio mi leccavi il sedere fino a due giorni fa”

Elenoire: -“Ma chi ti ha cagata”

Oriana: -“Amore non ti ha cagata il mio fidanzato” ODDIO 🍿🍿🍿🍿pic.twitter.com/5k3ePEoStK — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 11, 2023

ORIANA E ELENOIRE CHE LITIGANO PER DDM CON UNA TORTA DAVANTI E ALFONSO IL PELATO CHE SE LA RIDE, IO VE LO GIURO pic.twitter.com/hfqJvpxMpR — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 11, 2023

elenoire e oriana al compleanno di alfonso pic.twitter.com/5L7etDUoCI — 💌 (@lavertigineee) May 11, 2023

