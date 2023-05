Morte improvvisa di una giovane e famosa: "È stata uccisa da un infarto"

È una triste notizia per il mondo dello sport, la vice-campionessa mondiale Sandra Badie è morta a soli 31 anni. La Federazione francese di jiu-jitsu ha annunciato il decesso di Sandra, lasciando una grande vuoto tra famiglia, amici e colleghi. Sandra aveva conquistato il terzo posto ai World Games di Birmingham del 2022, un torneo sportivo importante per le discipline non olimpiche. Leggi l'articolo per scoprire di più su questa tragica vicenda e sulle persone che hanno reso omaggio alla giovane sportiva.

Un'altra triste notizia ha colpito il mondo dello sport. La vice-campionessa mondiale di jiu-jitsu, Sandra Badie, ci ha lasciato prematuramente all'età di soli 31 anni a causa di un arresto cardiaco. La Federazione francese di jiu-jitsu ha dato la notizia, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della famiglia, degli amici e dei colleghi di Sandra. La giovane era riuscita a conquistare il terzo posto ai World Games di Birmingham del 2022, un traguardo importante per la competizione sportiva equivalente alle Olimpiadi per le discipline non olimpiche.

La scomparsa di Sandra Badie: un grande campione che lascia un vuoto incolmabile

Eric Sabautte, vicesindaco di Pau responsabile dello sport, ha reso omaggio alla giovane sportiva scomparsa troppo presto: "Profonda tristezza nell'apprendere dell'improvvisa scomparsa di Sandra Badie. È troppo veloce, troppo ingiusto. Ci lascia un grande campione. Tutti i miei pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e ai membri del suo club Judo Club Soumoulou". Sandra Badie aveva anche lavorato come guardiano notturno in una casa educativa a Pau e ha lasciato un segno profondo nella sua comunità.

La scomparsa di Sandra Badie è stata una grande perdita per lo sport francese e per l'intera comunità sportiva. Ma non è stata l'unica perdita degli ultimi tempi. Anche l'Italia ha perso un grande atleta, Alfonso Buonocore, noto come Fofò Buonocore, a 90 anni. Buonocore ha conquistato due scudetti con la Canottieri, ha vinto i Giochi del Mediterraneo e, a fine carriera, ha giocato nel Posillipo portandolo dalla C alla A. Dopo la fine della carriera da professionista, si è dedicato ai master diventando uno degli alfieri italiani nel nuoto.

La comunità sportiva internazionale piange la scomparsa di grandi atleti come Sandra Badie e Alfonso Buonocore, ma le loro gesta e la loro passione rimarranno sempre un esempio per chiunque voglia seguire le loro orme.

Lo sport non è solo competizione, ma è anche passione e dedizione. La scomparsa improvvisa di un atleta così giovane come Sandra Badie spezza il cuore di tutti noi amanti dello sport, ma ci fa anche riflettere sulla fragilità della vita e su quanto sia importante apprezzare ogni momento con i nostri cari. Le condoglianze alla famiglia di Sandra e l'abbraccio a tutta la comunità sportiva. Rest in peace, Sandra Badie.

La scomparsa di Sandra Badie è una tragica perdita per il mondo dello sport e lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata come atleta e persona. È importante ricordare la sua dedizione e passione per il jiu-jitsu e il suo impegno nel raggiungere traguardi importanti. Il mio pensiero va alla sua famiglia, amici e colleghi in questo momento difficile. Cosa ricorderete di Sandra Badie come sportiva?