Gianni Sperti velenosissimo con Armando Incarnato e Aurora Tropea: "Sono i peggiori!"

In questo periodo ricco di premiazioni anche Gianni Sperti ha deciso di assegnare dei premi a tutti i volti noti di Uomini e Donne

Ormai si è conclusa la nuova stagione televisiva del programma di Maria De Filippi. Anche se sono andando in onda nuovi episodi che racconto non poco tutto ciò che abbiamo visto in quest’anno, le registrazioni sono ormai terminata e da tempo. Ovviamente si sono conclusi in grande stile in quanto Tina Cipollari, prima che Maria salutasse i suoi telespettatori confermando l’appuntamento a settembre, l’opinionista si è voluta sincerare che anche per la prossima stagione lei, Gianni Sperti e Tinì saranno riconfermati anche in caso di querele. Sono stata infatti le ultime puntate veramente scoppiettanti soprattutto per la questione della ricotta del burro che coinvolgono il nuovo cavaliere campano Elio.

Si arriva quindi a tirare le somme di tutto questo percorso e la redazione ha voluto assegnare a Gianni Sperti il compito di assegnare dei premi. Del resto abbiamo vissuto tantissime premiazioni in quest’ultimo periodo, dai David di Donatello agli Eurovision, adesso è il turno dell’opinionista di assegnare dei premi e dire la sua: ovviamente è stato cattivissimo con Armando e Aurora.

Gianni Sperti e le sue pagelle su tutti i volti noti di Uomini e Donne: cattivissimo con Armando e Aurora

Sul settimanale dedicato al programma, la redazione ho deciso di fare un gioco con l’opinionista più spietato che ci sia. Certo, Tina Cipollari sa come essere velenosissima, ma secondo alcuni non riesce ad essere mai oggettiva quanto Gianni Sperti che invece, a volte spendo una parola positiva anche per le persone che non gli sono particolarmente simpatica. Ritiene che la miglior corteggiatrice dell’anno sia Alice, che nonostante si fosse sempre sentita la seconda scelta rispetto a Carola, ha fatto di tutto per conquistare Federico. Ovviamente la migliore dama non poteva non essere Ida che, secondo Gianni a ripreso la sua vita in mano trovando nuovamente l’amore.

Il peggior cavaliere poteva essere quindi Riccardo, ma Gianni decide di assegnare questo premio ad Armando in quanto secondo l’opinionista ha continuato ad occuparsi di quello che non gli compete invece di cercare realmente l’amore. Arrivano parole velenosissime anche per Aurora che ottiene la fascia della sfilata meno bella. La sua passerella con il vestito da gatto e il topo in bocca ed è ancora un meme viralissimo: “Quando si è presentato con un topo in bocca, per me veramente di cattivo gusto”.

