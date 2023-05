Pechino Express, tutte le coppie che vorrebbe vedere il web nella prossima edizione: i nomi che non ti aspetti

Pechino Express si è concluso, ma con l'imminente inizio delle nuovissime registrazioni, i due conduttori sono già in cerca di nuovi concorrenti

La settimana scorsa si è conclusa questa edizione di Pechino Express che ha visto trionfare gli Italo Americani che, nonostante l'errore del templio, hanno avuto 15 minuti a disposizione in più rispetto ai Novelli Sposi per poter ritornare indietro e vincere il programma. Un'amara sconfitta quella di Federica Pellegrini e Matteo Giunta che, come dichiara, per deformazione professionale non è abituata ad accettare facilmente la sconfitta. Mai come nelle altre edizioni, seppur sia andata in onda su Sky, quindi su un'emittente soggetta ad abbonamento, è stata super commentata sui social, forse anche grazie alle coppie che si sono dimostrate particolarmente divertenti.

I primi a conquistare il web sono stati gli istruiti, Andrea e Maria Rosaria Petolicchio, allievo e docente del Collegio. Segue a ruota la coppia formata da Totò Schillaci e sua moglie Barbara per poi arrivare ai Novelli Sposi e i vincitori che si sono inizialmente dichiarati guerra per poi fare di tutto per arrivare insieme in finale ritenendosi a vicenda i più forti. I due conduttori, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, sembrano essere già in cerca di nuovi concorrenti per la prossima edizione e, data l'importanza dei social, hanno chiesto ai fan aiuto nel cercare nuovi personaggi.

Pechino Express: chi saranno i prossimi concorrenti? Ecco i nomi più proposti sul web

La pagina ufficiale di Pechino Express ha pubblicato su tutte le piattaforme online questa fotografia chiedendo ai telespettatori di fare alcuni nomi di ipotetiche coppie che scopriranno l'oriente la prossima stagione.

Ovviamente essendo stata pubblicata online, sono moltissimi i nomi dei creators che si leggono sotto a questo post. Tra tutti il più gettonato sembra essere quello composto dalla coppia di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ex concorrenti del Grande Fratello Vip che secondo il web dovrebbero chiamarsi i Surgelati visto che sono sempre stati molto freddi all'interno della casa nonostante si piacessero molto. Altri nomi che saltano all'occhio sono quelli di Fabio Fazio e Luciana Littizzietto con il nome degli Esiliati.

Si leggono anche ormai coppie famosissime che il web adora come Diana Del Bufalo e il suo migliore amico Cristiano Caccamo che potrebbero essere i migliori amici, Diletta Secco e il suo amico Rocco potrebbero essere la coppia dei Creators, Barbieri e Cannavacciuolo i cuochi, Paola e Chiara le cantanti, Fiorello e Biggio i conduttori e ultimi, ma non per importanza, Totti e Del Piero nella squadra 'oi numeri dieci'.

