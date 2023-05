L'estate finalmente arriva in Italia: le previsioni meteo ti sorprenderanno!

Il maltempo sta imperversando in questi giorni, ma c'è una data da segnare sul calendario perché l'estate è ormai alle porte. Tuttavia, tra poco sarà ancora necessario resistere alle piogge e alle temperature autunnali. Ma c'è una buona notizia: l'anticiclone Zefiro sta per investire l'Italia, portando il caldo e temperature fino a 29 gradi. Scopriamo insieme la data del suo arrivo e cosa significa per l'estate. Leggi l'articolo per saperne di più.

Il caldo è ormai alle porte, ma prima bisogna fare i conti con quel che resta del maltempo di primavera. Infatti, nell'imminente fine settimana, l'Italia sarà ancora colpita da forti piogge e temperature autunnali, con particolare attenzione per le zone dell'Emilia-Romagna, duramente colpite dalle recenti inondazioni. Tuttavia, non c'è motivo di preoccuparsi, in quanto l'estate è ormai alle porte e ci sarà un aumento significativo delle temperature nelle prossime settimane.

Anticiclone Zefiro in arrivo

Secondo il sito 3BMeteo, sarà l'anticiclone Zefiro a portare il tanto atteso caldo in Italia, con temperature che raggiungeranno i 29 gradi. L'aria calda e umida del Mediterraneo contribuirà a far salire le temperature, anche se non si raggiungeranno ancora i 40 gradi dell'afa estiva. Tuttavia, dal prossimo lunedì, ovvero il 22 maggio, ci sarà un netto miglioramento del clima, con il sole che farà da padrone e le precipitazioni che diventeranno un lontano ricordo.

Finalmente, sarà possibile godersi giornate piacevoli all'aria aperta, senza più l'obbligo di usare k-way e abiti pesanti. Inoltre, grazie all'arrivo dell'anticiclone Zefiro, le città marine saranno nuovamente affollate di bagnanti, pronti ad abbronzarsi e a godersi il mare. Quindi, segnatevi il 22 maggio sul calendario, perché a partire da quella data, sarà ufficialmente iniziata l'estate italiana.

"C'è sempre una luce in fondo al tunnel", si dice spesso quando si affrontano tempi difficili. E sembra proprio che per gli italiani quel tunnel stia per finire. Dopo un'instabile primavera fatta di piogge, freddo e alluvioni, finalmente arriva l'anticiclone Zefiro che porterà con sé tanto sole e temperature estive. Non sarà ancora afa insopportabile, ma ci si avvicina notevolmente a quelle temperature che si toccano solitamente in estate. Il 22 maggio sarà la data da segnare in rosso sul calendario, il momento in cui potremo finalmente dimenticare ombrelli e giacche pesanti. E chissà, magari anche tornare finalmente a goderci il mare o la montagna.

In questo periodo difficile, con una situazione meteorologica tutt'altro che piacevole, è bello avere delle notizie positive e fantasticare sulle giornate estive che ci attendono. Speriamo che il caldo non arrivi con eccessiva intensità, ma comunque sufficiente per godersi il meritato riposo e cambiare finalmente l'abbigliamento pesante di questi mesi. Voi cosa ne pensate? Siete pronti per l'estate?