VitignoItalia fa impazzire gli amanti del vino: numeri record per l'evento più atteso dell'anno!

VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli italiani, è uno degli eventi più attesi dell'anno per gli appassionati e gli operatori del settore enogastronomico. Oltre 1500 etichette provenienti da ogni parte d'Italia si sono presentate all'evento, che ha registrato oltre 7mila ingressi tra operatori, buyer internazionali e appassionati. Non solo percorsi di degustazioni, ma anche appuntamenti, dibattiti e presentazioni hanno caratterizzato l'evento, che si è svolto presso il Maschio Angioino a Napoli. Nonostante il maltempo, l'evento è stato un successo confermato non solo dai numeri ma anche dalla presenza degli ospiti illustri, come lo Champagne di Moët & Chandon. Scopri di più leggendo l'articolo.

Il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli italiani, VitignoItalia, rappresenta un evento attesissimo dagli operatori del settore e dagli appassionati di tutto il mondo. Da oltre 17 anni, questo evento è un punto di riferimento per le aziende vinicole italiane, che hanno contribuito a rendere il settore agricolo e enogastronomico del nostro paese tra i più famosi al mondo.

Lo scorso fine settimana, nonostante il maltempo, migliaia di visitatori si sono recati presso il Maschio Angioino di Napoli, una delle location più belle del mondo, per degustare oltre 1500 etichette di oltre 250 cantine provenienti da ogni parte d'Italia. VitignoItalia non offre solo percorsi di degustazione, ma anche diversi appuntamenti e dibattiti, presentazioni e focus sui tanti territori che ospitano alcune delle produzioni più note del Belpaese. Inoltre, c'è stato un ospite graditissimo: lo Champagne di Moët & Chandon.

Un successo certificato

VitignoItalia è uno degli eventi più attesi dagli operatori del settore e rappresenta una vetrina importantissima per le aziende vinicole italiane. Oltre 7.000 persone hanno partecipato all'evento, tra operatori del settore, buyers internazionali e appassionati, che hanno voluto regalarsi un'esperienza unica.

Nonostante le difficoltà dovute al cambio di sede e all'emergenza meteo, VitignoItalia è stato un grande successo. Maurizio Teti, Direttore di Vitigno Italia, ha commentato l'evento: "Il fatto che tanti appassionati e addetti ai lavori abbiano ugualmente voluto essere presenti alla manifestazione è qualcosa che ci inorgoglisce. Questo successo non sarebbe stato possibile senza il supporto delle istituzioni, dal Sindaco Gaetano Manfredi all'assessorato al turismo e alle attività produttive, e della Regione Campania, in particolare l'assessorato all'agricoltura e l'assessore Nicola Caputo. Un ringraziamento speciale va anche a Unicredit, che ha fornito il consueto supporto anche in termini di contenuti, e ai Consorzi e alle aziende che hanno partecipato all'evento".

VitignoItalia è un evento unico, che offre ai visitatori l'opportunità di scoprire i tesori nascosti delle cantine italiane e di degustare alcuni dei vini più pregiati del nostro paese. Questo evento è un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che amano il vino e la cultura italiana.

"Un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di torno" diceva un vecchio detto popolare, ma VitignoItalia dimostra che il vino non è solo una bevanda ma una vera e propria esperienza culturale ed enogastronomica. La recente edizione di Napoli ha fatto registrare numeri incredibili, dimostrando l'importanza e la vitalità del settore vitivinicolo italiano. Oltre alla degustazione di oltre 1500 etichette, l'evento ha offerto svariate iniziative culturali e dibattiti su molti dei territori produttivi del nostro paese. Ma il grande successo di VitignoItalia è merito anche dell'organizzazione e del supporto delle istituzioni, delle aziende e dei consorzi. È un segnale di quanto il vino rappresenti ancora oggi una delle eccellenze del nostro paese, da valorizzare e promuovere sempre di più.

VitignoItalia: il salone dei vini italiani diventato un must del settore e per gli appassionati a Napoli

VitignoItalia rappresenta un ritrovo culturale ed enogastronomico importante per il settore vinicolo italiano, nonché un'occasione di scoperta per gli appassionati. I risultati ottenuti non sono stati acquisti di vini, ma esperienze uniche e indimenticabili che hanno saputo far apprezzare il lavoro delle aziende e dei produttori nostrani. Voi, cari lettori, avete mai partecipato a questo evento? Qual è stata la vostra esperienza?