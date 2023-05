Belen Rodriguez, frecciatina velenosa ai suoi ex? Lo scatto non è passato inosservato

Belen Rodriguez ha ancora qualcosa da dire ai suoi ex? Ecco lo scatto che non è passato per nulla inosservato

Si parlava di un ipotetico viaggio in Argentina con il suo marito Stefano De Martino quest’estate in quanto, la showgirl Belen Rodriguez voleva tutti costi tornare nel suo paese con i suoi bambini Santiago e Luna Mari. Non appena arrivata in Italia è stato impossibile non notarla tanto che, in pochissimo tempo si afferma nel mondo dello spettacolo non solo per il suo talento (Belen sa cantare, ballare e suonare persino la chitarra oltre che condurre), ma anche per la sua bellezza. Inizia a posare infatti per tantissime campagne pubblicitarie sino alla creazione di un proprio brand, non solo in collaborazione con i suoi due fratelli Cecilia e Jeremias, ma anche uno che rispecchia 100% la sua personalità.

In questi anni ha conosciuto il conduttore Rai convolando a nozze e mettendo al mondo il suo primo figlio. La storia però si è caratterizzato da continui tira e molla.

La storia misteriosa di Belen Rodriguez sembra una vera e propria frecciatina ai suoi ex: cosa voleva lasciare intendere l’Argentina?

Esattamente come aveva raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin, la prima volta che ha chiesto le carte del divorzio, mentre era impegnato nella relazione con il motociclista Andrea Iannoni, si è riavvicinata sempre di più al suo ex marito tanto da dare una seconda possibilità a loro rapporto. La storia però è naufragata e ha conosciuto Antonino Spinalbese dalla quale ha avuto la sua seconda figlia. Dalla nascita di quest’ultima sembrava impossibile un altro ritorno con De Martino, ma come ha spiegato anche alla conduttrice, compagna di Pier Silvio Berlusconi, Stefano era disposto ad accettare nel loro nuovo nucleo familiare anche una bambina che non era nata dalla loro unione. Un grandissimo gesto di maturità che ha fatto sì di portare la conduttrice nuovamente tra le sue braccia.

Il popolo italiano sembra essere innamorato di questa coppia soprattutto di questa famiglia. Belen sembra essere veramente felice con Stefano che, secondo moltissimi fan è realmente la sua anima gemella. E pure mentre si dirigeva in settimana nello studio in cui vengono registrate le puntate de Le Iene, la Rodriguez ha pubblicato uno scatto che sembra una vera e propria frecciatina ai suoi ex.

Nonostante da tempo non si mostri con De Martino, sembra quasi impossibile che il titolo di questo libro di Italo Calvino sia indirizzato a lui: a chi si riferirà? Non ci risulta che abbia ancora rapporti con i suoi ex, ad eccezione di Antonino Spinalbese con la quale si sente per la gestione della bambina. Sarà indirizzata proprio a lui?

