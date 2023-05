Giofrè fa una rivelazione choc: "Ho trovato un fidanzato?" La reazione di Malgioglio è incredibile

Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio sono i protagonisti di un'intervista a Verissimo, che ha rivelato qualche curiosità sulla vita privata del ballerino. A Silvia Toffanin è stato chiesto se stesse avendo una relazione con Michele Bravi, ma entrambi hanno prontamente smentito le voci. Durante l'intervista sono stati affrontati diversi argomenti, come l'amore universale e il lavoro di Giofrè, che sembra essere al centro della sua vita al momento. Scopri di più leggendo l'articolo completo.

Di cosa parliamo in questo articolo... Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio parlano di amore nel salotto di Silvia Toffanin

Allusione al flirt tra Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, prontamente smentito

L'amore è universale, non ha sesso

Giuseppe Giofrè preferisce le persone buone, non l'aspetto fisico

Attualmente single, preferisce concentrarsi sulla sua carriera

Nel programma di Silvia Toffanin, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio hanno fatto una strana apparizione. Durante lo show, la conduttrice ha affrontato l'argomento dell'amore, ma ha chiesto specificamente a Giofrè se fosse coinvolto in un flirt. Lui e Michele Bravi hanno negato le voci sul loro flirt. Malgioglio ha parlato dell'amore come di una forza universale, dicendo che è bello per chiunque abbia voglia di innamorarsi. Ha poi chiesto a Giofrè come facesse a rimanere single, visto che era così attraente.

Giofrè ha risposto che non ha una preferenza per un tipo specifico di partner e che l'aspetto fisico non è importante per lui. Dice che gli piacciono le persone buone, come lui. Tuttavia, ha ammesso che non si precluderebbe mai l'opportunità di avere una relazione. Al momento, però, è concentrato sulla sua carriera e non vuole avere distrazioni. Se dovesse incontrare problemi con una relazione, preferisce concentrarsi sulla sua carriera anziché cercare di risolverli.

Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio hanno ironizzato sulla loro presunta omosessualità al salotto di Silvia Toffanin, dimostrando ancora una volta come la questione della sessualità sia spesso trattata con leggerezza in TV. Nonostante le smentite e l'evidente rifiuto di etichettarsi, il fatto che ancora oggi ci sia una certa sorpresa o imbarazzo riguardo alla fluidità dei desideri è indicativo del fatto che c'è ancora molta strada da fare verso una società realmente inclusiva e rispettosa delle diversità.Facendo di 'l'amore universale', la normalità e non l'eccezione, possiamo favorire la vita di chiunque, in perfetta armonia con il motto 'l'amore non conosce barriere né limiti di genere'.

Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio: l'amore è universale, ma per il ballerino la carriera viene prima.

