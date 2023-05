Gigi D'Alessio svela il retroscena della festa scudetto: "ADL ha rifiutato il mio palco per motivi inspiegabili"

Il Comune di Napoli non ha abbandonato l'idea delle feste nelle piazze per festeggiare la vittoria dello Scudetto del Napoli, nonostante la decisione di Aurelio De Laurentiis di celebrare la vittoria allo stadio Diego Armando Maradona. La presenza di Gigi D'Alessio nella querelle aggiunge un po' di spezie alla questione, con il cantante napoletano che dichiara di aver offerto il suo palco gratuitamente per una festa con molti artisti partenopei, ma il presidente del Napoli avrebbe preferito l'internazionalizzazione dell'evento. La decisione finale della festa è ancora in discussione, ma la curiosità su ciò che avverrà lascia tutti in attesa.

Di cosa parliamo in questo articolo... De Laurentiis vuole festeggiare lo Scudetto allo stadio

Il Comune di Napoli vuole festeggiare nelle piazze

Si discuterà della questione lunedì

Gigi D’Alessio voleva cedere il suo palco per la festa

De Laurentiis voleva artisti internazionali, D’Alessio artisti partenopei gratuiti

Il Comune di Napoli non ha ancora abbandonato l'idea di festeggiare il trionfo del Napoli nelle piazze, nonostante le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis riguardo la celebrazione allo stadio Diego Armando Maradona il 4 giugno al termine della partita contro la Sampdoria. Lunedì si discuterà della questione e, in questo frangente, il cantante partenopeo Gigi D'Alessio è entrato in scena, proponendo di cedere il suo palco per la festa scudetto.

D'Alessio ha spiegato di aver già organizzato una festa con molti artisti partenopei, intitolata "Tutti i napoletani", con ingresso gratuito, e di aver invitato 15 cantanti, riducendo così drasticamente le spese dell'amministrazione. Tuttavia De Laurentiis avrebbe rifiutato la proposta del cantante, preferendo "l'internazionalizzazione di Napoli", cioè la partecipazione di artisti stranieri che, secondo D'Alessio, non hanno nulla a che vedere con la città partenopea.

Gigi D'Alessio e la festa scudetto

Il cantante partenopeo Gigi D'Alessio si è offerto di cedere il suo palco per la festa scudetto del Napoli, proponendo di organizzare una festa con molti artisti partenopei, con ingresso gratuito per tutti i cittadini. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis avrebbe preferito l'internazionalizzazione di Napoli, cioè la partecipazione di artisti stranieri che, secondo D'Alessio, non hanno nulla a che vedere con la città partenopea. Il cantante si è detto comunque felice per lo scudetto del Napoli e per la sua città, confermando la presenza allo stadio Diego Armando Maradona il 4 giugno.

"La festa del calcio è la festa del popolo" diceva Nereo Rocco, e in questo momento sia la società del Napoli che il Comune sembrano aver dimenticato questa essenza del calcio. Se da un lato il presidente De Laurentiis sembra preferire una festa di alto profilo con artisti internazionali, dall'altro il Comune sembra voler organizzare una festa del popolo nelle piazze cittadine. Intanto, il cantante Gigi D'Alessio si proponeva di organizzare una festa gratuita con artisti locali sul suo palco, ma sembra che la sua proposta sia stata scartata. La festa scudetto del Napoli dovrebbe essere un momento di celebrazione collettiva, un modo per unire i tifosi e la città intera. Speriamo che questa diatriba si risolva in modo positivo, perché la festa del calcio appartiene ai tifosi e alla comunità, non solo ai dirigenti e alle istituzioni.

Il Comune di Napoli non molla: feste di Scudetto anche in piazza, ma De Laurentiis voleva solo internazionalizzazione (e niente cantanti partenopei, secondo Gigi D'Alessio)

La festa per lo Scudetto del Napoli è senz'altro un evento importantissimo per la città e i suoi abitanti. È comprensibile che ci siano diverse opinioni su come celebrarla al meglio, ma crediamo che sia fondamentale trovare un compromesso che rispetti tutti gli interessi in gioco. Siamo contenti di sapere che Gigi D'Alessio si sia offerto di cedere il suo palco per la festa, dimostrando una grande generosità. Speriamo che si possa trovare un accordo che soddisfi tutti, e ci chiediamo: come pensate che si dovrebbe organizzare la festa per lo Scudetto del Napoli?