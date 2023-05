Spare, il principe Harry racconta la sua prima delusione d'amore: "Chelsy era terrorizzata dalla stampa"

Spare- il minore, il principe Harry ricorda quel momento in cui ho temuto di perdere il suo primo grande amore: Chelsy aveva timore della stampa

In tutto il suo voluminoso libro, il principe Harry non fa altro che attaccare la stampa citando anche alcuni articoli che vanno particolarmente ferito durante la sua giovinezza. Ricordo infatti in particolar modo una volta in cui era stato quasi vittima di un incidente, ma per la stampa era stato molto più importante sottolineare con chi si trovasse quella sera nel locale piuttosto che il fatto che la sua vita fosse stata messa a rischio, proprio come quella di sua madre. Anche le sue pagelle erano sempre alla portata di tutti i giornalisti sono sempre senti in dovere di commentare il suo andamento scolastico ritenendolo, rispetto al padre e il fratello un vero e proprio asino.

Non a caso quando ho finito gli studi, nell’incertezza se scriverti o no all’università esattamente come suo fratello maggiore, il padre gli suggerisce di prendersi un anno sabbatico, idea che viene molto apprezzata da Harry. Inizia quindi il suo viaggio in giro per il mondo, ma l’Africa sembra essere entrata nel cuore. Arrivato a Città del Capo, si ricorda di una sua amica conosciuta nell’associazione di polo: Chelsy.

Spare, il principe Harry beccato dalla stampa in giovane età ha capito subito che avrebbe perso Chelsy

Dopo aver passato alcuni giorni insieme tra i due scoccato anche il primo bacio sotto le stelle dell’Africa: “Chelsy e io imparato una lezione importante, l’Africa era l’Africa, ma la Gran Bretagna era sempre la Gran Bretagna“. Così inizia il racconto del principe che, una volta allontanatosi dalla città in cui si trovava la ragazza, deciso di compiere un viaggio in macchina di ben due ore per cercare di scappare dalla stampa. Purtroppo questa era stata fin troppo furbo e si era fatto trovare nei pressi del pianerottolo di Chelsy.

Il principe Harry era stato nuovamente beccato e tutto e poi i paparazzi hanno spaventato la ragazza di cui si stava innamorando: “Ti ci abitui, mentii. Dopodiché mi diedi il 50% di probabilità, o forse 60 contro 40, che non avrei mai più visto Chelsea. Quasi sicuramente la stampa mi avrebbe fatto perdere un’altra persona chiamavo.cerca di rassicurarmi che andava bene così e che in quel momento non avevo tempo per una relazione”.

La ragazza però decise di dare una nuova opportunità al principe che, viene anche invitato a casa sua per conoscere i suoi genitori. La stampa stava mettendo a rischio una relazione a cui Harry iniziato a tenerci particolarmente.

