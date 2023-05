Chi è questa bellissima bambina con sua nonna? Oggi è una showgirl e Influencer famosissima

Riuscite a riconoscere questa bambina? Oggi è veramente famosissima. In occasione della festa della mamma, oltre agli auguri alla sua famosa madre, ha deciso di fare una dedica alla sua nonna ormai scomparsa pubblicando questo scatto

La bambina che vedete nella foto allegra e sorridente, in realtà non ha avuto un'infanzia felicissima. I suoi genitori erano solo ragazzi quando mettono al mondo prima suo fratello e poi lei a distanza di solo un anno, ma forse proprio la giovane età dei neogenitori ha fatto si che i due non riuscissero a trovare un modo per far funzionare la propria relazione. Arrivati in tribunale, quando ormai con suo fratello era legatissima, arriva la domanda del giudice: "Vuoi vivere con mamma o con papà?". La bambina della foto sceglie suo padre mentre il fratello, vedendo la madre particolarmente sofferente della sorella, decide di distaccarsi da lei e vivere in compagnia dell'altro genitore. I due si vedevano solamente nel fine settimana, anche se hanno sempre sperato prima o poi di poter rivivere sotto lo stesso tetto.

I due ad oggi sono legatissimi, anche se durante il periodo dell'adolescenza, ognuno seguito dal genitore tutore, ha avuto il proprio percorso di vita. Esattamente come i suoi genitori, a 17 anni diventa mamma per la prima volta di una bellissima bambina.

Riconoscete questa bambina? È diventata in questi anni famosissima grazie ad un reality show

Dopo esser diventata madre ha provato a far funzionare la storia con il padre della sua bambina, ma si ritrova a crescerla da sola con l'aiuto a distanza del suo ormai ex compagno. Per caso si trova proprio nel luogo in cui a Roma si svolgevano dei casting e con grandissima sorpresa, scopre di esser stata scelta come concorrente del Grande Fratello. Nonostante non abbia vinto la sua edizione, riesce a far parlare tantissimo di lei partecipando non solo a tantissimi salotti televisivi, ma anche ad altri reality.

Proprio lo scorso anno, decide di partecipare in compagnia di suo fratello all'Isola dei Famosi. Insomma avete riconosciuto questa bambina?

Si tratta proprio di Guendalina Tavassi! La showgirl ed influencer che ormai insieme a suo fratello Edoardo è amatissima dal pubblico di Canale 5 che vorrebbe vedere nuovamente i fratelli insieme in tv, magari come opinionisti visto che ormai sono esperti di reality e tutte le dinamiche che nascono all'interno di quest'ultimi. La nonna che Guendalina pubblica nelle sue storie, sembra essere la stessa che ha sempre sognato di vedere Edoardo, dopo Guendalina, al Gf: un sogno che ora si è realizzato!

