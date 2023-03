Uomini e Donne, Silvio Venturato confessa: "Gemma Galgani mente, io sono romantico!"

Silvio Venturato sbugiarda Gemma Galgani: “Anche io sono romantico”, il racconto inedito che spiazza i fan

Silvio Venturato nell’ultima puntata che è andata in onda di Uomini e Donne, lo abbiamo visto decisamente adirato nei confronti di Gemma Galgani. Il cavaliere di Novara sostiene che Gemma non si lasci coinvolgere dalle sensazioni e delle emozioni e che abbia messo un freno. D’altro canto la dama torinese, sostiene che l’uomo non è per nulla romantico e che non apprezza il suo linguaggio eccessivamente spinto. Una dichiarazione che in studio ha lasciato tutti senza parole visto che, non molto tempo fa, si scambiava messaggi piccanti con il cavaliere Alessandro e, non ha mai fatto problemi a dichiarare ogni dettaglio della sua intimità in studio.

Dall’ultima esterna sembra che Gemma, nell’idromassaggio abbia cercato di stuzzicare il Cavaliere che, non ricevendo nessun altro segnale si è indispettito di questo comportamento. In studio dichiara di voler chiudere la frequentazione o almeno era così fino a quando Gemma non gli richiede di ballare. Sul magazine del programma, Silvio rilascia un’intervista esclusiva in cui smentisce categoricamente ciò che la dama ha rivelato in centro Studio.

Silvio Venturato si racconta senza filtri: ecco ogni dettaglio del suo aspetto romantico

Silvio Venturato ha dichiarato di voler interrompere la conoscenza con Gemma Galgani e la dama ha subito fatto un passo indietro invitandolo ballare. Subito dopo la puntata Silvia ha rilasciato un’intervista per il settimanale della trasmissione, lamentandosi del fatto che non è vero che non è per nulla un tipo romantico. Secondo Silvio il suo interesse e il romanticismo lo dimostra 24 ore su 24 con abbracci e baci. Racconta anche che in passato ha fatto arrabbiare la sua compagna e si era presentato nel suo ufficio non solo chiedendo le perdono davanti a tutti i colleghi, ma anche con un grandissimo mazzo di fiori colorati. La pace è stato sigillata con un abbraccio e tanti baci.

Il cavaliere quindi sembra essere particolarmente propenso al contatto fisico piuttosto che alle belle parole ed ha i gesti. Afferma che la sua donna non avrà alcun tipo di problema e che ogni qualvolta ce ne sarà bisogno, sarà lui a prendersene cura sempre, persino dall’altro capo del mondo lui troverebbe sempre la soluzione per far star bene la donna con cui sta. Ammette inoltre che ha bisogno di una compagna in quanto, dopo la scomparsa dell’ex moglie si sente particolarmente solo e credeva che Gemma potesse essere la sua nuova lei.

