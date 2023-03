Elisabetta Gregoraci confessa: "Nathan non sta bene", ecco cosa succede al figlio della showgirl

Elisabetta Gregoraci confessa ai fan che suo figlio Nathan Falco non sta bene: ecco che cosa sta succedendo

La showgirl Elisabetta Gregoraci ha da pochissimo festeggiato un grandissimo traguardo. Ad un evento che si è svolto nella sua città Monte Carlo, i Wiba, Elisabetta ha ottenuto un premio come miglio Media and Fashion Personality. Per l'occasione il suo look ha catturato l'attenzione, rivelandosi una vera esperta di moda. Proprio una settimana prima, il suo Instagram era ricco di sue fotografie con il pancione o di un piccolo Nathan Falco in quanto si avvicinava il compleanno del suo unico figlio nato dalla relazione con l'imprenditore Biratore.

Nathan è ormai un giovanotto e già sta muovendo i primi passi nel mondo della moda. La stessa Elisabetta gli scatta spesso delle foto ammettendo di adorare i look che lo stiloso Nathan crea anche nella sua quotidianità. Dopo aver organizzato una grande festa però, Nathan ha accusato dei malori e Elisabetta spiega come mai, in questi ultimi giorni, non lo vediamo spesso sui social.

Elisabetta Gregoraci aggiorna i fan su suo figlio Nathan Falco: "Ecco come sta"

Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha una grandissima creatività tanto che, i genitori, hanno incoraggiato questa sua vena artistica e gli hanno permesso di creare una propria capsule di vestiti. Un ragazzino che regala tantissime soddisfazioni al genitori. Dopo la festa però, sembra essersi beccato il virus che, stando a quanto racconta Elisabetta, fatica ancora a riprendersi.

Verso ora di pranzo, dopo esser stata per un po' lontana dai social, augura a tutti buon pranzo e si augura che i suoi seguaci stiano bene. "Sono andata a recuperare un pochino di yogurt Granola e frutti rossi, lo sto portando a Nathan che è un po' influenzato quindi è a casa e speriamo si rimetta presto, prestissimo da questa brutta influenza".

Il figlio della Gregoraci, come tantissime altre persone, sembra essersi beccato questo virus che sta circolando che ad alcuni porta febbre altissima che scende con fatica, mentre altri invece lamentano disturbi intestinali. Un'inizio primavera per la showgirl veramente movimentato.

