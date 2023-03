Gemma Galgani altro che baci con Silvio Venturato! Ricorda ancora il bacio con Giorgio Manetti

Gemma Galgani continua a ricevere 'proposte indecenti' da Silvio Venturato: nel mentre ricorda Giorgio Manetti

Per la dama torinese è sceso un corteggiatore decisamente sopra le righe Silvio Venturato che con il suo intercalare sta facendo ricredere un po' la sua Gemma. La Galgani infatti dichiara più e più volte di sentire la mancanza di romanticismo con Silvio, nonostante apprezzi molto il suo lato passionale. D'altro canto, Silvio ha dichiarato che anche la sua proposta continua di fare del 'petting', sia in realtà un intercalare e da non vedere per forza negativamente come una proposta indecente. Proprio per questa titubanza della dama, Tina Cipollari e Gianni Spert, l'hanno aspramente criticata visto che, con Giorgio si era lasciata subito andare.

Neanche a farlo di proposito, come ricorda la stessa torinese, sul magazine di Uomini e Donne, la dama che mantiene una rubrica in cui racconta la sua storia, è proprio arrivata al capitolo che l'ha resa nota nel programma di Maria De Filippi. Si tratta del momento in cui ha conosciuto il gabbiano, il cavaliere Giorgio Manetti.

Gemma Galgani racconta lo tsunami sentimentale con Giorgio Manetti: altro che petting con Silvio!

Gemma Galgani ricorda il primo momento in cui ha visto il fiorentino e ricorda nell'ultimo magazine di Uomini e Donne la loro passeggiata a Genova. Racconta che nello stesso momento, come due calamite, i due si sono fermati e lui, prendendo il suo volto tra le mani l'ha baciata con così tanta passione che quel bacio: "Sigillò l'inizio di un periodo della mia vita indescrivibile, romantico e passionale insieme, emozionante e sorprendente... quello fu l'inizio della fantastica storia di Gems & George", scrive la torinese sul settimanale.

"Mi permetto di dire che anche Giorgio era visibilmente emozionato, ci guardammo senza dire una parola perché i nostri cuori dialogavano tra loro". Gemma descrive quel periodo della sua vita come il più passionale e travolgente che abbia mai vissuto. Eppure adesso un uomo che non vede l'ora di baciarla e abbracciarla in continuazione lo tiene: Silvio. Sembra che l'assenza di romanticismo però, gravi troppo sul coinvolgimento emotivo della dama che, da ogni parola che riporta sul magazine, sembra ancora emotivamente coinvolta in quella storia di tanti e tanti anni fa, che l'ha resa la Gemma super sexy che conosciamo oggi.

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne, Silvio Venturato confessa: "Gemma Galgani mi ricorda la mia ex moglie"