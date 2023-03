Il Paradiso delle Signore anticipazioni: guai in vista per Vito, la situazione è tragica!

Ricomincia una nuova settimana in cui riprendono le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore: ecco cosa andrà in onda oggi lunedì 20 marzo

Il Paradiso delle Signore ritorna in onda come di consueto su Rai uno durante la prima fascia pomeridiana. La serie che era stata studiata dai produttori del palinsesto nazionale con appuntamento settimanale, ha riscontrato talmente tanto successo che hanno deciso di trasformarla in una soap opera. Il negozio di abiti, le commesse e tutti i personaggi che, in un modo o nell'altro hanno a che fare con il brand Paradiso, ha incuriosito sempre di più i telespettatori. La scorsa settimana abbiamo visto come protagonista principale Gemma che, una volta appresa della sua gravidanza era disposta al tutto e per tutto per crescere suo figlio come una ragazza madre. Scelta a cui si oppongono Ezio e Veronica. Don Daverio si convince a far andare in bici sua nipote mentre Elvira, dopo tantissime prove, viene bocciata all'esame della patente.

A chiudere l'episodio della scorsa settimana è stata la 'tragedia' di Matilde che decide di tradire Tancredi rivelando i piani imprenditoriali del marito a Vittorio. La settimana si riapre proprio da questa vicenda degli imprenditori, ma a pagarne le conseguenza più care sarà Vito.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Vito riceve una notizia inaspettata che gli scombussolerà tutti i piani

Appresi dei piani di Matilde e Tancredi, Vittorio e Roberto decidono di mettere in atto un piano che possa riuscire a far fronte a tutti i negozi concorrenti nella galleria. Adelaide, che scopre i progetti di Matilde e Tancredi di esportare la collezioni di abiti da sposa all'estero senza tenere in conto il suo marchio, decide di mandarli via da Villa Guarnieri e si schiera con Conti contro i traditori. Flora prende una decisione importante: comunica a Vittorio che ha deciso di lavorare nel grande magazzino di Umberto. Decisione che non passerà di certo inosservata tanto che prenderà una drastica decisione per la stilista. Alla sfilata, ci sarà una grande sorpresa.

Gemma dopo aver conosciuto una ragazza madre che le ha presentato Ezio, decide di confidarsi con Roberto confessando che è pronta a lasciare suo figlio al padrino e alla madre fingendo di non essere mai stata incinta. Ad cacciarsi nei guai in questa nuova puntata è Vito che riceve notizia disastrose dall'Australia: la sua azienda oltreoceano ha dei problemi seri a cui deve far fronte il prima possibile.

