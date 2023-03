Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Matilde tradisce suo marito Tancredi

Cosa vedremo nella puntata di oggi venerdì 17 marzo a Il Paradiso delle Signore: ecco tutte le anticipazioni

Con questa nuova puntata siamo giunti al termine di una nuova settimana in cui abbiamo visto le vicende amorose e non solo dei personaggi della soap-opera italiana svilupparsi. Ambientata a cavallo tra gli anni 50 e 60, il prodotto Rai nasce come serie settimanale, ma le storie dei personaggi legati al negozio del Paradiso, ha coinvolto sempre di più i telespettatori tanto da diventare una soap mandata in onda tutti i giorni nella prima fascia pomeridiana. Questa settimana Gemma ha dovuto far fronte alla richiesta di Vittoria ed Ezio di lasciare il suo bambino in adozione per non diventare una ragazza madre. Clara ha finalmente avuto il permesso da suo zio Don Saverio di allenarsi in bicicletta. Elvira invece era alle prese con le guide per ottenere la patente, ed oggi scopriremo se è riuscita ad ottenerla.

Non dimentichiamoci poi delle vicende che coinvolgono Ludovica e Marcello così come Irene ed Alfredo che ormai non vuole più tenere nascosta la sua relazione. Ecco cosa andrà in onda nella puntata di oggi.

Ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore: guai in vista per...

Nella scorsa puntata Maria aveva messo alle strette Irene che doveva ormai confessare il suo sentimento per Alfredo. Lui, che voleva ormai uscire da tempo allo scoperto si era molto arrabbiato per l'incertezza della donna che per riconquistarlo e farsi perdonare, compie un gesto plateale. Per tutta la settimana abbiamo visto Elvira al volante, ma non riuscirà a passare l'esame della patente. Marcello scopre che la sua ex Ludovica è prossima a sposarsi con Ferdinando: resterà spazzato dalla notizia visto che i suoi comportamenti freddi e distaccati lo avevano insospettito. Gemma prenderà finalmente una decisione sulla sua gravidanza che coinvolgerà non solo Ezio, ma anche Gloria.

Vera protagonista di questa puntata sarà Matilde che, per tutta la settimana abbiamo visto intenta a salvare le finanze de Il Paradiso. Il suo sogno è quello di portare la sua collezioni di abiti da sposa all'estero e dopo la proposta di Vittorio di lanciare il marchio su scala internazionale, Matilde prende una decisione. Divisa tra il progetto imprenditoriale di Vittorio e Tancredi alla fine decide di tradirlo rivelando a Vittorio tutti i piani che aveva con suo marito.

LEGGI ANCHE>>>Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Gemma disperata cambierà idea sulle sorti di suo figlio