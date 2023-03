Amadeus riceve un regalo inaspettato proprio come sua moglie Giovanna Civitillo: ecco di cosa si tratta

Il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, riceve proprio come sua moglie Giovanna Civitillo un regalo inaspettato da...

Grazie a Chiara Ferragni, Amadeus ha aperto il suo profilo Instagram distaccandosi dall'account della moglie Giovanna Civitillo. In sole 24 ore ha ottenuto la spunta blu, ovvero il simbolo del verificato, ed ha conquistato follower. Persino Gianni Morandi che su Instagram ci sta ormai da tempo, sembrava essere geloso per la rapidità in cui il direttore artistico ha ottenuto questo grandissimo successo, chiedendo a Chiara di sponsorizzare anche il suo di profilo. Tra i tre conduttori del festival c'è stata un'intesa fantastica tanto che la stessa Chiara ha deciso di fare un regalo anche alla moglie di Morandi: una stola con una dedica del marito. Anche Giovanna Civitillo ha ottenuto un costosissimo regalo dall'imprenditrice digitale: amante della moda e dei bijoux, in occasione di una nuova uscita della collezione del brand omonimo all'imprenditrice, Chiara ha regalato a Giovanna una collana.

Sembra che tra le tre coppie sia nata una particolare intesa ed una splendida amicizia. Questa volta ad aver ricevuto un regalo è stato Amadeus: ecco da chi e di cosa si tratta.

Amadeus riceve un regalo particolare: ecco chi è il mittente ed il significato che si cela

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, ha confessato che, esattamente dopo un mese dell'inizio della 73esima edizione, ha già iniziato a pensare allo show del 2024. Ospiti, cantanti, conduttori e conduttrici, scenografie e tutto quello di cui deve occuparsi in quanto direttore. Ormai il festival della musica italiana è completamente cambiato grazie ad Amadeus che ha deciso non solo di far esibire cantanti della Generazione Z, ma di rendere più dinamico, fresco e divertente lo show. Forse l'unica pecca rimane il fatto che duri veramente fino a notte fonda e non tutti gli italiani riescono a resistere fino al momento della classifica finale.

Quest'anno inoltre grazie alla Ferragni, possiamo dire che è riuscito a conquistare dei picchi di share fino ad ora mai registrati. I Ferragnez sembrano essere veramente legati ad Amadeus e Giovanna e, proprio per questo motivo, dopo il regalo della Ferragni a Giovanna, arriva un regalo anche per Amadeus da parte di Fedez.

Può sembrare un regalo decisamente meno costoso rispetto a quello che si sono scambiate le due mogli. In realtà questo non è un semplice uovo griffato da Fedez, ma un progetto di beneficenza. Tutto il ricavato sarà infatti devoluto ad un'associazione a cui Federico è molto affezionato: Tog, la stessa che ha ricevuto ingenti somme dopo il concerto LOVE MI sempre ideato dal rapper.

