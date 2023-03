"Re Carlo deve invitarmi alla sua incoronazione, sono la sua figlioccia", l'appello di Fiona Compton

Fiona Compton dopo lo scandalo della mancata risposta dei duchi ribelli lancia un appello a Re Carlo: “Invitami”

E dopo aver ottenuto lo sfratto dall’unica dimora che possedevano ancora nel Regno Unito, Harry e Meghan Marke hanno ricevuto via e-mail l’invito ufficiale per partecipare all’incoronazione di Re Carlo III. Un evento che il figlio della Regina Elisabetta sta veramente aspettando da tutta la vita e che a maggio, finalmente, si realizzerà. I preparativi sono iniziati ormai da tempo ed era giunto il momento di iniziare a mandare gli inviti ufficiali. Sembra quasi paradossale che dopo lo sfratto sia arrivato l’invito a tale cerimonia ai duchi ribelli che, di tutta risposta per vendicarsi dello sfratto, hanno deciso di non rispondere ancora, confermando o meno la loro presenza.

Persino la conduttrice statunitense Oprah Winfrey, si è esposta sulla questione. È stato proprio da lei che Harry e Meghan hanno rilasciato la loro prima intervista subito dopo aver lasciato la corte reale. Nessuno a mai dimenticato le dichiarazioni dei due ribelli che accusavano alcuni membri della famiglia reale di essere preoccupati, durante il periodo di gestazione della Markle, sul colore della pelle del futuro principino Archie. Dichiarazioni lasciarono senza parole non solo la conduttrice, ma anche il mondo intero. Ecco perché la Winfrey ha dichiarato che i due dovrebbero fare ciò che è meglio per la loro famiglia lasciando intendere quindi che è meglio non prendere parte a tale cerimonia.

Fiona Compton sull’incoronazione di Re Carlo: “Deve invitarmi!”

Se il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono ancora indecisi sul da farsi, ovvero prendere o no parte la cerimonia di incoronazione di Re Carlo, c’è chi invece pretende di essere invitato quanto prima. Sono tantissimi e lontani parenti dell’attuale monarca: non solo quelli che conosciamo e che appartengono alla famiglia Windsor, ma anche alcuni discendenti di altre stirpe reali che sono in qualche modo collegati con la corona inglese. Come se non bastasse, il re a tantissimi figliocci: tra questi anche Fiona Compton.

Fiona è diventata la figlioccia di Carlo dopo che il monarca hai incontrato suo padre, Sir John Compton, ex Primo Ministro di St Lucia durante il periodo in cui il primogenito della Regina faceva parte della Marina. Fiona è un artista, regista, membro del consiglio di The World Reimagined Project e ambasciatrice del carnevale di Notting Hill a Londra. Se i duchi di Sussex sembrano non interessato al invito del Re, sembra che Fiona ci tenga particolarmente.

