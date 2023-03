Uomini e Donne, Maria De Filippi stesa a terra resta senza fiato: delirio in studio

Maria De Filippi a terra! Caos in studio dopo la dichiarazione di Tina Cipollari: mai vista una scena così!

Torna in onda un nuova puntata di Uomini e Donne dopo l'improvvisa interruzione dello scorso venerdì. I fan del programma si sono infuriati per aver mandato in onda lo speciale su Amici al posto dell'ultima puntata. Molto probabilmente la redazione doveva recuperare delle registrazioni visto che per una settimana sono stati fermi. Quanto Maurizio Costanzo è passato a miglior vita, Maria ha stoppato i suoi programmi, tornando poi in onda con le registrazioni. Oggi finalmente, ritorna nuovamente Uomini e Donne dopo un'ulteriore piccola interruzione e la puntata inizia veramente con i fiocchi. Maria stesa a terra non riesce a trattenersi: ecco che cos'è successo.

Maria De Filippi stenta a crederci: Tina Cipollari l'ha detto in diretta! La redazione non taglia la scena e manda in onda il mancamento della conduttrice

Inizia una nuova puntata e dall'assenza di Gemma Galgani in studio si capisce che si inizierà proprio della storia della torinese e del suo nuovo corteggiatore: Silvio. Maria manda in onda il dopo puntata dove i due, come fa notare la padrona, si lasciano in maniera abbastanza fredda. Silvio dichiara che sa perfettamente di poter apparire esagerato, ma non è così. Terminato il filmato, Maria dice che Gemma non è contenta perché il cavaliere è decisamente troppo passionale. "Dovrebbe essere contenta e fortunata, anche perché a una certa età non trovi tanti uomini che sono ancora così focosi", dichiara Gianni Sperti, ma interviene Maria affermando che secondo Gemma, Silvio, manca di romanticismo.

"Dice frasi di forte impatto", dichiara Maria estremamente imbarazzata e Gianni, per stuzzicare la padrona, chiede di spiegare meglio a cosa si riferisce. Secondo la padrona di casa quando sono vicini, Silvio ha delle uscite di forte impatto, prive di romanticismo, che turbano la dama torinese. A metterci lo zampino è Tina Cipollari che proprio quando tutti cercano di capire da Maria che tipo di frasi si lascia sfuggire il cavaliere, dichiara: "Fammela vedere!"

Maria stenta a crederci e si accascia a terra. Gianni, Tina e tutto lo studio, scoppia in una risata incontrollabile. "Bhe sicuramente non dice 'dammi una carezza' se è una frase di forte impatto!", insiste l'opinionista mentre Maria, oltre a dire che è una stupida, l'implora di tapparsi la bocca.

