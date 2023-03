Gf Vip 7, ennesima squalifica! Il web ormai stufo non ci sta più e chiede giustizia

Il web insorge contro Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip: "Vogliamo la squalifica immediata!"

Questo Grande Fratello Vip sta mettendo sul serio a dura prova il conduttore Alfonso Signorini che, dal primo momento, ha dovuto affrontare diverse dinamiche del tutto spiacevoli. Prima tra tutte, l'uscita di Marco Bellavia, attaccato da tutta la casa e costretto a lasciare il gioco. Da questo spiacevole episodio, Ginevra Lamborghini ne ha pagato le conseguenze con la squalifica immediata, mentre Giovanni Ciacci è stato cacciato dal pubblico così come Gegia. Successivamente anche Elenoire Ferruzzi ha lasciato la casa dopo un televoto: la donna aveva sputato al passaggio di Nikita, un gesto che il pubblico non ha dimenticato.

Come se non bastasse c'è stato il Van Gate, e La Murgia pure ne ha pagato le conseguenze con l'eliminazione. Ultimi, ma non per importanza, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, cacciati in men che non si dica dopo che la produzione aveva espresso che sarebbero stati intransigenti. I rimproveri non sono bastati: il web ormai è furioso con un concorrente e, come per Dal Moro, chiede la squalifica immediata.

Gf Vip 7, il web chiede la squalifica immediata per un concorrente: "Giustizia come con Ginevra Lamborghini"

La pace nella casa è durata ben poco visto che, dopo la squalifica di Donnamaria, e la vittoria schiacciante di Oriana e Micol su Antonella il gruppo di Spartani e Persiani è sempre più evidente. Antonella sta vivendo un vero e proprio crollo emotivo tanto che ad intervenire è la mamma che scrive una lettera a Pier Silvio Berlusconi. Fuori dalla casa, anche i fan ormai sono 'impazziti' e si recano furi Cinecittà con i megafoni per poter comunicare con gli inquilini. Durante il fine settimana, alcuni telespettatori che non apprezzano Antonella, si sono recato negli studi per farglielo sapere. La concorrente, di tuta risposta, ringrazia e Tavassi, scoppia a ridere.

Ecco allora che tutti si ricordano la frase di Ginevra del 'si merita di essere bullizzato' (riferito a Bellavia), affermando sul web che in effetti anche Tavassi ha avuto un comportamento simile a quello di Ginevra.

La produzione prenderà provvedimenti per Tavassi? Daniele è stato prelevato senza neanche aspettare la puntata di questa sera. Come si comporteranno con Tavassi che ha appoggiato gli insulti dei fan ricolti ad Antonella? Non ci resta che aspettare.

LEGGI ANCHE>>>Gf Vip 7, Edoardo Tavassi dolci parole per le sue ex: la reazione di Micol Incorvassi è spiazzante