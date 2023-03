Mare Fuori, Domenico Cuomo confessa: "Ho imparato grazie a Cardiotrap", la rivelazione che non ti aspetti

Domenico Cuomo che interpreta Gianni, conosciuto da tutti come Cardiotrap si confessa: ecco cosa ha imparato sul set di Mate Fuori

Domenico Como ha rilasciato una lunga intervista dopo il successo ottenuto per il suo ruolo nella serie Rai: Mare Fuori. Il ragazzo afferma che il successo non lo ha per nulla cambiato e che comunque si considera un ragazzo di paese. Questa dichiarazione riportata anche sul suo profilo Instagram, dove ormai il ragazzo conta ben 400.000 follower, è stata confermata proprio dei suoi seguaci in quanto moltissimi scrivono sotto quel posto che, tra tutti i membri del cast, Domenico e l’unico che osserva tutti i video in cui viene taggato, lasciando persino il like: questo è il vero segno di umiltà.

Domenico non ha partecipato solamente alla serie di Mare Fuori in cui interpreta il cantante Cardiotrap che, per difendere la madre dalle aggressioni di suo padre cerca, nella malavita un’entrata economica che possa aiutarlo ad allontanare l’uomo dalla madre. Cardio finisce nel carcere minorile, non è l’unico personaggio interpretato da Domenico Cuomo ad essere rinchiuso in un istituto minorile che deve riformare i giovani. Anche nell’altra serie Rai ‘Un Professore’, Domenico interpreta Mimmo, un ragazzo di Torre del Greco che si è messo nei guai e cerca aiuto dal suo professore dopo essere stato coinvolto in una sparatoria.

Domenico Cuomo: ecco cosa gli ha insegnato Cardiotrap di Mare Fuori

Presente anche all’evento No Name X Naples 2023 che si è svolto venerdì 17 marzo, condotto dal re per Clementino, i due si sono esibiti insieme sul palco. Domenico quindi sembra essere particolarmente affezionato al suo ruolo di cantante e non nega che proprio grazie a Cardio ha capito di non poter fare a meno della musica nella sua vita.

Come confessa a La Repubblica, Domenico ha imparato a suonare il pianoforte proprio durante la prima stagione della serie Mare Fuori: “Lo strumento mi ha aiutato a calarmi nella parte. Oggi per me la musica è terapeutica”. È stato proprio quindi grazie al suo personaggio che Domenico ha capito, dopo lezioni di pianoforte di canto quanto sei importante per lui questa forma d’arte. Per ora ha sempre cantato le canzoni di Matteo Paolillo, magari nella prossima stagione di Mare Fuori, sarà proprio Domenico a scrivere una nuova canzone per il suo personaggio.

