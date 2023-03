Riconoscete questo bambino? È un'attore di Mare Fuori e il preferito di Mara VEnier

Riuscite a riconoscere questo piccolo? Adesso è uno dei personaggi più amati di Mare Fuori, la sede Rai che ha conquistato anche Mara Venier

Con le prime due stagioni di Mare Fuori la serie Rai aveva già riscontrato un discreto successo. L’idea di vendere alla piattaforma Netflix gli episodi ha fatto si che tantissimi altri utenti si appassionassero sempre di più alle storie dei ragazzi dell’IPM di Napoli. Prodotta la terza serie, tutti coloro che avevano visto Mare Fuori in streaming si sono spostati sulla piattaforma online del palinsesto nazionale. Il chiacchiericcio, le interviste, i video e le foto che circolavano sul web hanno coinvolto sempre più persone. Ad ogni puntata si sono registrati dei numeri pazzeschi.

Ecco perché i ragazzi sono stati spesso invitati in diverse trasmissioni ed anche a quella di Mara Venier: Domenica In. La conduttrice ha rivelato che in tanti anni che si occupa di questo appuntamento settimanale, suo nipote non aveva mai accettato il suo invito di raggiungerlo in trasmissione e solamente con l’avvento dei ragazzi del cast ha deciso di accontentare la nonna che gli ha permesso di fare una domanda Massimiliano Caiazzo interprete di Carmine Di Salvo.

Chi è questo bambino nella foto? Lo avete riconosciuto? È uno degli attori più amati di Mare Fuori

Questo piccolo bambino che vi abbiamo mostrato nella foto e senza ombra di dubbio uno dei personaggi che ha creato una maggiore divisione tra i telespettatori. Nella prima stagione infatti non era tanto amato, ma con il passare del tempo non ho fatto altro che scaldare il cuore degli italiani per la sua generosità e bontà. Persino la conduttrice di Domenica In, Mara Venier ha affermato, quando ha ospitato il cast nella sua trasmissione, che il personaggio di questo bambino è il suo preferito. Se nella seconda stagione ci aveva scaldato il cuore, nella terza inizia nuovamente ad essere violento: un comportamento che sta facendo storcere il naso ad un po’ e telespettatori che vorrebbero vederlo redimersi e cambiare una volta per sempre vita. Avete capito di quale personaggio parlando?

Il piccolo della foto è Artem, conosciuto da tutti come Pino di Mare Fuori. A dire il vero il ragazzo gode di una fame pazzesca in quanto è stato anche uno dei protagonisti della 'Paranza dei bambini'. Il suo sogno è quello di vincere un Oscar e siamo sicuri che, il suo sguardo magnetico e soprattutto l’impegno che ci mette nell’interpretazione di un personaggio, gli si apriranno tante altre opportunità.

