Kate Middleton senza parole: "È identica a me", la sosia della principessa del Galles

La principessa del Galles Kate Middleton non riesce a crederci: ma hai visto la moglie del principe William così sorpresa

Sembra essere difficile stupire Kate Middleton, ma questa volta qualcuno c’è riuscito. La donna che lo scorso 9 gennaio ha compiuto 41 anni, ha avuto la fortuna di incontrare alla St Andrew’s University il rampollo primogenito figlio di Carlo e Lady Diana: William. Inizialmente i due erano semplici compagni di studio. È stato grazie ad una cena di beneficenza organizzata dalla stessa università che ha spinto William a compiere il tutto e per tutto per conquistare la bellissima studentessa che, quella sera, aveva indossato un vestito attillato che lasciava persino intravedere la sua lingerie in pizzo nero.

Il resto è veramente storia: Kate Middleton inizia ad essere inseguita da tantissimi paparazzi e tutti conoscono anche la crisi che la coppia affrontato nel 2007. Dopo una rappacificazione e soprattutto un safari in Africa, William decide di regalarle l’anello che anni fa indossava sua madre per chiederla in sposa. Kate è riuscita a diventare una perfetta donna secondo i canoni imposti dall’istituzione monarchica. La stessa regina Elisabetta aveva confessato che ha sempre notato come Kate cercasse di emularla non solo nei gesti, ma anche nel parlare ed utilizzare gli stessi toni con cui si rivolgeva in pubblico durante i suoi eventi.

Kate Middleton senza parole: ecco che è riuscito a stupirla!

Come ormai noto stanno andando avanti le riprese della sesta stagione della serie Netflix The Crown. Questa racconta la storia della regina Elisabetta da quando è diventata regina e l’ultima stagione si è conclusa all’inizio degli anni 90 quando tra Carlo e Diana c’era già una profonda crisi. Nella stagione successiva vedremo sicuramente anche i figli della coppia: il giovanissimo Harry e l’adolescente William. Sono stati già resi noti i nomi degli attori che l’interpreteranno, ma la principessa del Galles ha confermato di essere veramente stupita del fatto che la diciannovenne Meg Bellamay, scelta per interpretare la stessa è veramente identica.

Oltre alla somiglianza fisica, gli occhi chiari i capelli scuri, entrambe sono cresciute esattamente e 22 miglia di distanza l’una dell’altra nel Berkshire. Esattamente come la Middleton anche Meg è molto sportiva ed ama fare jogging la mattina proprio come faceva Kate prima di conoscere il futuro re d’Inghilterra.

LEGGI ANCHE>>>Royal Family, altro che Kate Middleton! Ecco chi non sopporta Meghan Markle