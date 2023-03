Chiara Ferragni presa di mira sui social: "È totalmente fuori luogo"

Chiara Ferragni presa di mira sui social: ecco il motivo che ha scatenato ancora una volta la polemica

Chiara Ferragni dopo aver partecipato a numerosissime settimane dedicate al mondo della moda, sfilate e presentazioni, ha raccontato sul suo account di Instagram, che conta ormai ben a 29 milioni di follower, che in questo periodo avrebbe fatto tantissimi viaggi non solo di piacere, ma anche di lavoro. La prima tappa è stata Marrakech dove l’imprenditrice digitale sia recata in compagnia di alcuni amici sotto invito di un famosissimo marchio d’abbigliamento. Non è la prima volta che abbiamo visto Chiara viaggiare grazie ai numerosissimi brand con cui collabora. Questa volta però è scattata nuovamente una polemica sui social in seguito ad una foto postata dalla Ferragni.

Tutti quanti conoscono il brand con cui Chiara Ferragni ha deciso di collaborare, ma non tutti sono d’accordo di questa scelta: ecco il reale motivo.

Chiara Ferragni sotto accusa per la scelta del brand con cui ha deciso di collaborare

In vacanza con alcuni suoi collaboratori e con altri amici, Chiara Ferragni aveva già annunciato sui suoi social, che in questo periodo avrebbe preparato spesso la valigia per raggiungere calde mete non solo per lavoro, ma anche per piacere. Prima tappa in assoluto è stata Marrakech dove tutti i componenti del viaggio, ospiti del brand Benetton, sono stati invitati a sfoggiare i capi della nuova collezione dedicata alla frutta. Chiara ovviamente ha scelto dei completi che appartengono a questo marchio decidendo di sfoggiarli durante il suo soggiorno. È proprio però la collaborazione con questo brand che scatena la polemica.

Alcuni utenti oltre al fatto di ritenere il brand ormai troppo 'vecchio' e di cui non si parla da anni, scrivono sotto i commenti del post di Chiara Ferragni che il marchio “si porta sulla coscienza 43 morti e 11 feriti”, riferendosi al fatto che nel 2018 con la caduta del ponte Morandi a Genova, il brand sembra essere legato alla tragedia. Una scelta quella della Ferragni che non solo stilisticamente, ma anche per il disastro in cui il brand sembrerebbe essere coinvolto, non sembra essere stata una buona idea questa collaborazione scelta dalla Ferragni.

