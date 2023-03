Guendalina Tavassi, le rivelazioni bollenti sulla sua relazioni con Federico Perna

Guendalina Tavassi e Federico Perna accettano di rilasciare un'intervista particolarmente bollente a Le Iene: tutto sulla loro intimità

La concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi entra nella casa dichiarando di essere una mamma single. Dopo la sconfitta ad un passo dalla finale, non sarà facile dimenticarla in quanto inizia ad essere sempre più presente nei salotti televisivi. Abbiamo visto persino il matrimonio di Guendalina con il suo ormai ex marito. La relazione si è drasticamente conclusa e non con poche complicazioni. Dopo un periodo in cui Guendalina ha cercato solamente di tutelare i suoi bambini, ha finalmente ritrovato l'amore: Federico Perna è il suo 'Cuore'. La coppia ha accettato di rilasciare un'intervista a Le Iene dove raccontano per filo e per segno tutti i dettagli scottanti della loro intimità.

Guendalina Tavassi e Federico Perna senza peli sulla lingua: ecco ogni dettaglio della loro intimità

Ormai da quando Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno firmato il loro contratto prematrimoniale in cui si sottoscrivevano di dover avere 4 rapporti a settimana, Stefano Corti, l'inviato di Le Iene ha creato un vero e proprio format in cui intervista coppie famose. Ad essere capitati nel suo mirino sono Guendalina Tavassi e il suo fidanzato Federico Perna che, senza pudore e peli sulla lingua raccontano veramente di tutto. La prima domanda che cattura l'attenzione del pubblico riguarda ciò che Federico ama del corpo della sua fidanzata: "Quando posto una storia che si vedono i piedi impazzisce, te**e e c**o s', ma i piedi no!", confessa Guendalina, rivelando la prima 'gelosia' del tutto inaspettata del suo fidanzato.

Alla domanda chi prende l'iniziativa Federico risponde: "Lei è insaziabile", mettendo estremamente in imbarazzo Guendalina che gli molla un bel ceffone anche se dopo confessa che effettivamente, durante la settimana hanno numerosissimi rapporti. Un'intervista che procede toccando temi ancora più piccanti, ma quando arriva il momento di firmare il 'contratto prematrimoniale' di Stefano Corti, non hanno dubbi: entrambi accettano di essere l'ultimo partner se****le della loro vita, sigillando il tutto con un bacio appassionato.

L'affinità c'è e tutti possono notarla, e ci auguriamo che Guendalina che abbia trovato finalmente il suo principe azzurro dopo le esperienze burrascose che ha vissuto.

LEGGI ANCHE>>> Guendalina Tavassi svela il rimedio per eliminare macchie, cicatrici e smagliature: costa ben 180 euro