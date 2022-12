Guendalina Tavassi svela il rimedio per eliminare macchie, cicatrici e smagliature: costa ben 180 euro

Guendalina Tavassi è una vera esperta di trattamenti estetici e nelle sue storie ha svelato come rimedia agli errori del passato.

Quando Edoardo Tavassi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ha spesso salutato la sorella che proprio in quella casa è diventata famosissima. Ridendo e scherzando con i suoi compagni di avventura ha dichiarato che molto probabilmente Guendalina non avrebbe mai visto i suoi saluti in quanto sempre occupata a sperimentare nuovi trattamenti estetici. La sorte ha voluto che proprio in quel momento Guendalina stesse collegata alla diretta e quando Alfonso ha invitato la ragazza per una sorpresa ha rinfacciato al fratello le amare parole. Ovviamente Edoardo, da solito burlone, non appena ha sentito 'stop freez' ha chiesto: "Cosa ti sei rifatta in questi giorni?"

Guendalina ha ovviamente colto l'ironia della battuta del fratello ma dobbiamo ammettere che spesso si riprende in diversi centri estetici per migliorare il suo aspetto fisico. L'ultima scoperta che condivide sui social potrebbe essere una vera e propria svolta per tantissime persone: con 180 euro, in una sola seduta, si possono eliminare alcuni degli inestetismi più odiati: macchi, cicatrici e smagliature.

Guendalina Tavassi, ecco come rimedia agli errori del passato: dopo cattive esposizioni al sole oggi ricorre a questo trattamento

Ad oggi con lo sviluppo della ricerca si conoscono bene i rischi della cattiva esposizione al sole. Prima arrivare ad ottenere un colorito ambrato il prima possibile, portava tantissime persone non solo ad evitare di mettere la protezione ma anche di utilizzare oli super aggressivi. Le conseguenze di questo gesto sono ancora oggi permanenti sul corpo di tantissime persone: le temutissime macchie solari sono difficilissime da eliminare. Alcuni ricorrono ai sieri alla vitamina C mentre altri si affidano ai peeling ma non sempre i risultati sono quelli sperati. La scoperta di Guendalina non è efficace solo per le macchie ma anche per altri inestetismi come cicatrici mal sanate e smagliature.

Nela clinica Celin Beauty, Guendalina confessa di dover rimediare ai danni che ha fatto in passato non solo a causa delle lampade ma anche per aver sempre usato un olio di bergamotto puro durante le sue esposizioni. Il laser che utilizza è indolore, si percepisce solo calore che la stessa ammette di trovare anche estremamente piacevole. Il prezzo di una seduta per eliminare diversi inestetismi e anche alcune rughette costa, così come mostra, costa 180 euro. Guendalina non parla nello specifico di quale laser si tratti ma immaginiamo che contattando il centro in cui si è recata sicuramente sapranno dare delucidazioni maggiori riguardo al trattamento che promette veri e propri miracoli.

LEGGI ANCHE:Gf Vip 7, Guendalina Tavassi irrompe nella casa: sfogo sui social dopo il confronto con Antonella Fiordelisi